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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعاون والفتح يواصلان نزيف النقاط بتعادل سلبي في دوري روشن

التعاون والفتح
التعاون والفتح
حسن العمدة

حسم التعادل السلبي 0-0 مواجهة التعاون والفتح، التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وشهد اللقاء حالة طرد في صفوف التعاون، بعدما حصل يونس البحراوي على البطاقة الحمراء نتيجة حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 66، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، نجح دفاع التعاون في التماسك والحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليحصد الفريق نقطة من المباراة.

ويواصل الفريقان بذلك البحث عن تحقيق انتصارهما الأول في الموسم الحالي، بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 3 نقاط عقب مرور خمس جولات.

وبهذه النتيجة، يحتل التعاون المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الفتح في المركز السادس عشر بالرصيد ذاته.

التعاون والفتح التعاون الفتح الدوري السعودي للمحترفين

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