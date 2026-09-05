نظام غذائي يحميك من أمراض القلب

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة نظام غذائي يساعد على الحماية من امراض القلب حيث يلعب الطعام دور كبير في الوقاية منها.

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك فإليكم أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب من خلال نظام غذائي بسيط.

تناول الأطعمة المعروفة بفوائدها للقلب والأوعية الدموية يُساعد على الوقاية من أمراض القلب. ومن المهم أيضاً الحد من تناول الأطعمة غير الصحية للقلب أو تجنبها تماماً.

اتبع انظامًا غذائيًا صحيًا للقلب قائمًا على الأدلة العلمية، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية داش حيث هذه الأنظمة الغذائية مرنة وقابلة للتكيف مع نمط حياتك.

ويمكن لأخصائي التغذية مساعدتك في إدخال تغييرات تدريجية على روتينك اليومي.

الأطعمة الغنية بالدهون الصحية غير المشبعة .

استبدل اللحوم الحمراء بالدجاج قليل الدسم أو السمك أو البروتينات النباتية، مثل التوفو.

أكثر من تناول الحبوب الكاملة و الخضروات والفواكه.

قلل من الملح والسكر.