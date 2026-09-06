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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تونس تفتح باب التسجيل لدمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

تونس
تونس
رحمة سمير

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس أعلنت انطلاق قبول مطالب تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للانتفاع ببرنامج دمجهم في رياض الأطفال خلال السنة الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن البرنامج انطلق منذ سنة 2022.

وأضافت أن البرنامج يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، وفق شروط وإجراءات ضبطها أمر حكومي صدر في يوليو الماضي، موضحة أن الوزارة توفر منحاً لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج وللمربين المختصين في التعامل مع اضطرابات طيف التوحد.

وأشارت رمضاني إلى أن عدد الأطفال المنتفعين بالبرنامج ارتفع من 314 طفلاً عند انطلاقه إلى نحو 740 طفلاً حالياً، معتبرة أن البرنامج يمثل دعماً مهماً للعائلات ويوفر للأطفال المصابين بطيف التوحد فرصاً للرعاية والتأهيل داخل المؤسسات التربوية.

https://www.youtube.com/shorts/VHRzJbVEw_I 

القاهرة الإخبارية تونس ن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة التوحد المصابين

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