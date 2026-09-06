«السورد فيش» تحسم اللقب.. مصر تتوج بلقب البطولة العربية لصيد الأسماك بالعقبة

توج الفريق المصري بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات البطولة العربية المفتوحة الرابعة لرياضة صيد الأسماك، التي أقيمت بمدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق من 5 دول عربية هي مصر والأردن والكويت ولبنان واليمن.

ونجح الفريق المصري في حسم صدارة البطولة بعد تحقيق أفضل نتيجة في منافسات صيد سمكة السورد فيش (Swordfish)، بعدما تمكن من اصطياد سمكة بلغ وزنها 46.350 كجم، ليحقق بها المركز الأول ويتوج باللقب العربي.

وجاء الفريق الأردني في المركز الثاني بسمكة بلغ وزنها 23 كجم، بينما حل المنتخب اليمني ثالثًا بسمكة بلغ وزنها 18.200 كجم، في منافسة قوية شهدتها مياه خليج العقبة.

وشهدت البطولة منافسات متخصصة لصيد سمكة السورد فيش، والتي أقيمت على عمق وصل إلى 600 متر، وسط منافسة قوية بين الفرق المشاركة، قبل أن ينجح الفريق المصري في تحقيق أفضل صيد خلال البطولة بوزن 46.350 كجم.

ويؤكد التتويج استمرار الحضور القوي لمصر في منافسات رياضة صيد الأسماك على المستوى العربي، خاصة أن المنتخب المصري كان قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة في فئه الاكثر وزن التي أقيمت بمدينة العقبة أيضًا.

واستضافت مدينة العقبة منافسات البطولة بتنظيم من الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية، وبدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، واستضافة منتجع تالا بيه، حيث أقيمت المنافسات في مياه خليج العقبة وفق القوانين والمعايير المعتمدة دوليًا.

كما التزمت البطولة بالضوابط الخاصة بحماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي، مع حظر الصيد داخل محمية العقبة البحرية، بما يضمن الحفاظ على الثروة البحرية والطبيعة البيئية للمنطقة.

وضمت البعثة المصرية المشاركة في البطولة أحمد رجب رئيسًا للبعثة، إلى جانب اللاعبين زكريا سليم، محمد الكافوري، محمد رمضان، محمود أبو طالب ومحمد قباري.

وبهذا التتويج، تحافظ مصر على استمرارية التتويج في البطولة العربية المفتوحة لصيد الأسماك، بعدما نجحت في اعتلاء منصة التتويج مجددًا في منافسات النسخة الرابعة، وسط مشاركة عربية قوية ومنافسة شهدت تحديات كبيرة في صيد السورد فيش بالأعماق.