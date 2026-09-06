الحرس الثوري الإيراني: ضبط شحنة أسلحة وذخائر في محافظة أذربيجان الغربية

أعلن مقر حمزه سيد الشهداء التابع للقوة البرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي في بيان رسمي عن اكتشاف شحنة من الأغراض المعادية للأمن في حدود إشنويه.

ونص البيان الإيراني : خلال سلسلة من الإجراءات الاستخباراتية التي قام بها حراس الثورة السريون لإمام الزمان (عج) في منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية، تم اكتشاف ومصادرة شحنة من المعدات المعادية للأمن في حدود مقاطعة إشنويه.

وأضاف البيان : وتشمل هذه الشحنة 6 بنادق كلاشنكوف، و 28 مخزن ذخيرة كلاشنكوف، و 6 مخازن صدرية، و 456 طلقة ذخيرة أجنبية، و77 طلقة ذخيرة ثاقب، و246 طلقة ذخيرة عادية، والتي كانت جماعات إرهابية انفصالية، بالتنسيق والهداية من خدمات التجسس التابعة للاستكبار العالمي والنظام الصهيوني، تنوي نقلها إلى المناطق العميقة في البلاد لأغراض تخريبية.

كما حذر مقر حمزه سيد الشهداء التابع للقوة البرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي جميع العناصر المأجورة وكبائرهم من أن الجماعات الإرهابية مراقبة بشكل مستمر استخباراتيًا، وسيتم التعامل بشدة مع أي إجراء أمني، ونحن جاهزون لرد يثير الندم