اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ٧ قرى بمركز كفر سعد

​أعلن الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الانتهاء من إجراءات اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لعدد من القرى التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحديث المخططات العمرانية والتيسير على المواطنين.

واوضحت "محافظة دمياط" إلى أن القرى التي تم اعتماد تحديث أحوزتها العمرانية بمركز كفر سعد، هي: الإبراهيمية البحرية، والإبراهيمية القبلية، وكفر المرابعين، وأبو راشد، والبدراوي، وكفر اللوزي، ومنشية ناصر.

وأكد محافظ دمياط أن تحديث الأحوزة العمرانية يمثل خطوة استراتيجية لمواكبة معدلات النمو والتوسع العمراني، والتيسير على المواطنين وفقا للأطر القانونية المنظمة .