قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات لدعم أعمال التنسيق الإلكتروني للتعليم الفني
قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها
إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر
الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة| تفاصيل
زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة
مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي
أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
النبي لم يضرب امرأة قط.. دار الإفتاء تحذر من العنف ضد النساء بجميع صوره
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش الهرم لـ 4 نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

د.منال خليفة: وصول اليمين إلى رئاسة فرنسا سيُحدث تغييرًا على المستوى الأوروبي

فرنسا
فرنسا
محمود زيدان

قالت الدكتورة منال خليفة، الباحثة والمحللة السياسية وعضو حزب النهضة الفرنسي، إن استطلاعات الرأي، وهو أمر لا ينبغي تجاهله، تضع مارين لوبان عند نحو 34 إلى 36% من نوايا التصويت، مضيفة أن أكثر من 7 أشهر لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستتضح مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في حال وصول اليمين المتطرف أو مارين لوبان، إلى الرئاسة الفرنسية، فلن يقتصر التغيير على السياسة الداخلية أو الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وفي مقدمتها الأمن والهجرة، بل سيمتد إلى المستوى الأوروبي، وكذلك إلى طبيعة وموقع فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: «شهدنا اليوم تحولًا كبيرًا في خطاب مارين لوبان مقارنة بمواقفها في عامي 2017 و2022، وهو ما يمكن وصفه بـ التطبيع السياسي، لا سيما فيما يتعلق بموقفها من أوروبا، ففي البداية، كانت تتحدث عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، أما اليوم فلم تعد تطرح فكرة فريكست، بل تتحدث عن إعادة تعريف الدور الفرنسي داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مراجعة بعض الملفات، ومنها المساهمات الفرنسية في ميزانية الاتحاد».

وواصلت: «ذكر جوردان بارديلا أنه يريد خفض المساهمات الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 50%، مشيرة إلى أن دور فرنسا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيكون أيضًا من الملفات التي قد تتأثر»، موضحة أن أول تداعيات وصول اليمين المتطرف إلى الحكم ستنعكس على الدور الفرنسي، الذي يتمتع حتى الآن، خلال فترة رئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، بدور قيادي آخذ في التصاعد.

فرنسا حزب النهضة الفرنسي منال خليفة القاهرة الإخبارية أخبار وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الطبيب الأردني احد ضحايا حادث نويبع

رحل قبل الزفاف بـ12 يومًا.. أحمد أنهى سنوات الغربة وبقيت له 8 ساعات على التخرج فاختطفه حادث نويبع

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية مدينة نصر الإرهابية لجلسة الغد

جثة

مصرع طفل سقط من الطابق الخامس بأسيوط

المستشار محمد السعيد الشربيني

الحكم على متهمين بالهيكل الإداري للإخوان في الأزبكية.. 5 أكتوبر

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: ليالي الجنوب الحزينة

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: واحة الدعم الوجداني ومحضن التكامل الإنساني

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: التاريخ الضريبي بين الطرافة والدهشة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

المزيد