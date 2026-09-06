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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد تعاقد الوادي الجديد مع 70 معلمة بالفرافرة وبلاط وباريس

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تجديد تعاقد وتشغيل 70 معلمة بتخصص رياض الأطفال على حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، لسد الاحتياجات الفعلية بالإدارات التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير الكوادر اللازمة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأوضحت المحافظ أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم وتوزيع القوى البشرية، بالتزامن مع عودة عدد من المعلمات إلى مقار إقامتهن الأصلية، مع الموافقة على زيادة المقابل المالي للمعلمات بزيادة قدرها 1000 جنيهًا، مراعاةً للظروف المعيشية ودعم بيئة العمل، بما يحقق التوازن في الاحتياجات التعليمية ويحافظ على انتظام العمل بإدارات الفرافرة وبلاط وباريس وتحفيز العاملات على أداء مهامهن بكفاءة.

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