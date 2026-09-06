قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجهاز الفني لمنتخب مصر يطمئن على أحمد فتوح لحسم موقفه من معسكر سبتمبر
وزير الطاقة الأمريكي يتوقع تراجع أسعار البنزين رغم تجاوزها 4 دولارات للجالون
حالة الطقس غدًا الاثنين 7 سبتمبر.. الحرارة تصل إلى 41 درجة
متحدث التعليم يكشف تفاصيل اختبار تحديد مستوى اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية
مايكروسوفت تدعم برنامج Excel بميزة Copilot Canvas لتحويل البيانات إلى لوحات تفاعلية
محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع طرابزون سبور
زد يكتسح أساس تيليكوم الجيبوتي برباعية في الكونفدرالية
لمدة 10 أيام .. تحويلات مرورية في شارع ابن سندر بالقاهرة
قبل غلق الموقع.. جامعة الأزهر تنبه طلاب الثانوية إلى سرعة تسجيل رغباتهم إلكترونيًا
نبيه بري: إسرائيل تواصل حرب الإبادة في الجنوب وتحول دماء اللبنانيين إلى «صندوق اقتراع»
عمرو أديب: لم أتخيل أن موضوع الأشجار سيأخذ كل هذا الاهتمام.. والمصريون جميعًا ضد قطعها
إيران: إرتفاع سعر البنزين إلى 10 آلاف تومان اعتبارًا من فجر الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرب الأمريكية الإيرانية.. تصعيد متواصل وتحركات جديدة في مضيق هرمز

أكسترا نيوز
أكسترا نيوز
رنا عبد الرحمن

تتواصل التطورات المتسارعة في الحرب الأمريكية الإيرانية، مع تصاعد حدة المواجهات خلال الساعات الأخيرة، في ظل استمرار الضربات والتحركات العسكرية المتبادلة، بالتزامن مع توتر متزايد في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيراتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.

وعلى شاشة إكسترا نيوز، تناول الكاتب الصحفي جمال الكشكي آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى أن المواجهة الحالية تختلف عن الحروب السابقة، في ظل تشابك الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية، وما تفرضه التطورات المتلاحقة من حسابات جديدة لدى طرفي الصراع.

وتزامن التصعيد مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، الذي يمثل محورًا رئيسيًا في الأزمة، خاصة مع تصاعد التحركات العسكرية المرتبطة بحركة السفن وناقلات النفط، الأمر الذي يضيف مزيدًا من التعقيدات إلى المشهد الإقليمي.

كما تفرض التطورات الميدانية ضغوطًا متزايدة على المسار السياسي، في ظل صعوبة التوصل إلى تسوية شاملة تنهي المواجهة، بينما يستمر كل طرف في استخدام أوراق الضغط العسكرية والاقتصادية والتفاوضية لتحقيق أهدافه.

ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بمدى قدرة واشنطن وطهران على احتواء التصعيد، خاصة مع استمرار التوتر في منطقة الخليج، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى نطاق أوسع بما ينعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

اكسترا نيوز مضيق هرمز امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

عمرو الجزار أثناء تدخله على فادي فريد مهاجم سموحة

لجنة الحكام تحسم الجدل.. هل استحق مدافع الأهلي الطرد أمام سموحة؟

الدوري السعودي

جولة كتبت التاريخ وأسقطت البطل.. الهلال يطارد رقم الأهلي والاتحاد يشعل الدوري السعودي

ترشيحاتنا

هيونداي ايونيك 9 Performance

هيونداي ايونيك 9 Performance.. بمحركات كهربائية وتقتيات الدفع الكلي

ذكاء اصطناعي

برامج ذكاء اصطناعي متخصصة لإدارة الشؤون الرقمية واللوجستية للعائلات

جهاز

الساعات الذكية توسع قدراتها في الصحة والرياضة والمدفوعات الرقمية

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد