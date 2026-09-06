الحرب الأمريكية الإيرانية.. تصعيد متواصل وتحركات جديدة في مضيق هرمز

تتواصل التطورات المتسارعة في الحرب الأمريكية الإيرانية، مع تصاعد حدة المواجهات خلال الساعات الأخيرة، في ظل استمرار الضربات والتحركات العسكرية المتبادلة، بالتزامن مع توتر متزايد في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيراتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.

وعلى شاشة إكسترا نيوز، تناول الكاتب الصحفي جمال الكشكي آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى أن المواجهة الحالية تختلف عن الحروب السابقة، في ظل تشابك الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية، وما تفرضه التطورات المتلاحقة من حسابات جديدة لدى طرفي الصراع.

وتزامن التصعيد مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، الذي يمثل محورًا رئيسيًا في الأزمة، خاصة مع تصاعد التحركات العسكرية المرتبطة بحركة السفن وناقلات النفط، الأمر الذي يضيف مزيدًا من التعقيدات إلى المشهد الإقليمي.

كما تفرض التطورات الميدانية ضغوطًا متزايدة على المسار السياسي، في ظل صعوبة التوصل إلى تسوية شاملة تنهي المواجهة، بينما يستمر كل طرف في استخدام أوراق الضغط العسكرية والاقتصادية والتفاوضية لتحقيق أهدافه.

ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بمدى قدرة واشنطن وطهران على احتواء التصعيد، خاصة مع استمرار التوتر في منطقة الخليج، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى نطاق أوسع بما ينعكس على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.