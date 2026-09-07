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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد بيبو عن أزمة محمد معروف: لاعبو زد يشعرون أنهم لن يحصلوا على حقهم

خالد بيبو
خالد بيبو
باسنتي ناجي

كشف خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن موقفه من الأزمة التي شهدتها مباراة الأهلي وزد الأخيرة، وما تردد بشأن الحوار الذي دار بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة، المدير الرياضي لنادي زد.

زد

وقال بيبو، خلال تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، ردًا على سؤال هاني حتحوت حول سماعه الحوار بين معروف ووائل جمعة: «أسمعه إزاي؟ أكيد صعب جدًا، أسمع إزاي حوار بين حكم ومدير كرة؟ أنا أكيد مش هسمع حاجة».

وتطرق بيبو إلى بيان نادي زد اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية، مؤكدًا احترام الأهلي لمنظومة التحكيم، لكنه أشار إلى أن محمد معروف واجه مواقف صعبة مع زد خلال 3 مباريات، موضحًا: «محمد معروف من الحكام الشاطرين والكويسين، بس ظروفه مع زد في 3 مباريات مكنتش الأمور منضبطة».

وأضاف: «أولها مع المدير الفني، اتوقف وخد 3 مباريات أثروا على مسيرة الفريق السنة دي، وبعدين نهائي الكأس وكان عندنا حالة طرد واضحة جدًا متحسبتش، وأحمد سامي كان وقتها في بيراميدز، والمباراة الأخيرة كان فيها حالة طرد».

واختتم بيبو حديثه قائلًا: «إحنا فعلًا اللعيبة بدأت تحس إنها مش هتاخد حقها، أنت بتوصل لنقطة إن أول ما اللعيبة بتسمع، تحس: لا، أنا مش هاخد حقي في الجيم».

خالد بيبو الاهلي الزمالك

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