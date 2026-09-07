فيديو يثير الجدل.. لحظة التعدي على عمال نظافة بمنطقة 800 فدان في أكتوبر الجديدة

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن الاعتداء على عدد من عمال نظافة في أثناء تأدية عملهم بمنطقة 800 فدان في أكتوبر الجديدة ،مما أثار حالة من الغضب عبر منصات التواصل.

وبحسب ما ورد في مقطع الفيديو المتداول، تعرض مشرف نظافة تابع لإحدى الشركات للاعتداء بالضرب، ما أسفر عن إصابته ونزيفه، فيما تضمن المنشور ادعاءات بحيازة عدد من المتسببين في الواقعة أسلحة بيضاء.



عبر المتابعون عن تعاطفهم الشديد مع مشرف النظافة والعمال، مؤكدين أن هذه الفئة تؤدي دوراً شاقاً ومحورياً في خدمة المجتمع تحت ظروف صعبة، وأن التعرض لهم بالإهانة أو الضرب يعكس سلوكاً غير إنساني ومرفوضاً جملة وتفصيلاً.

وتعمل الأجهزة المختصة على فحص الفيديو والتحقق من ملابسات الواقعة، وتحديد أطرافها ومدى صحة ما ورد بشأن الاعتداء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حال ثبوتها.