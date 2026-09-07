تسجيل أصلي لأغنية وردة والسنباطي يُذاع لأول مرة الأربعاء القادم

تحتفي إذاعة الأغاني، في التاسع من سبتمبر الجاري، بذكرى رحيل الموسيقار الكبير رياض السنباطي، عبر احتفالية استثنائية تستعيد ملامح عبقريته الموسيقية، وتقدم باقة مختارة من روائعه وألحانه ، التي شكلت علامات فارقة في الموسيقى العربية.

ويشهد هذا اليوم الإذاعي المميز استعراضًا شاملًا لمحطات مشواره الفني الحافل، وإسهاماته البارزة في مجالي التلحين والغناء، إلى جانب إضاءة جوانب من شراكته الفنية مع كبار نجوم الطرب.

وتقدم إذاعة الأغاني لعشاق الطرب الأصيل في تمام الساعة الواحدة صباحًا رائعة «يا حبيبي لا تقل لي ضاع حبي»، بصوت المطربة الكبيرة وردة الجزائريّة، ومن ألحان السنباطي؛ حيث تبث الإذاعة المصرية لأول مرة التسجيل الأصلي الكامل لهذا الحفل الغنائي،بعد حفظه رقميًا للوصول لأنقي صوت .

وتتضمن الاحتفالية حلقة خاصة من برنامج «سيرة الحب» تتناول المسيرة الإبداعية للموسيقار الراحل، وتلقي الضوء على تفرُد تجربته اللحنية التي رسخته كأحد أبرز أعمدة التلحين العربي.

تأتي هذه الاحتفالية ترسيخًا لدور إذاعة الأغاني في صون التراث الموسيقي وحفظ الذاكرة الإذاعية، وتقديم التسجيلات النادرة لجمهور الفن الرفيع لربط الأجيال الجديدة بإبداعات رواد النغم العربي.