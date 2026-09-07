محافظ أسيوط: معارض المستلزمات المدرسية توفر احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة وتخفف الأعباء عن الأسر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار دعم المحافظة للمبادرات والمعارض التي تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتوفير المستلزمات الدراسية لأبنائهم بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، افتتحت معرضاً للمستلزمات والزي المدرسي بمقر الوحدة المحلية، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمركز صدفا، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات المجتمعية والحزبية لإطلاق المبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بحضور ياسر أبو عليم شلتوت، نائب رئيس المركز، وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة صدفا، من بينهم الدكتور محمد مصطفى.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المعرض يضم تشكيلة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية والمكتبية، والحقائب والأحذية المدرسية، فضلاً عن الزي المدرسي للبنين والبنات، مع طرحها بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى نحو 35% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، بما يتيح للأسر الحصول على احتياجات أبنائها الدراسية بأسعار مناسبة.

وأكد المحافظ أهمية استمرار وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تقدم حلولاً عملية لاحتياجات المواطنين، وتوفر السلع والمستلزمات الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مشدداً على أن التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقطاع الخاص يمثل نموذجاً إيجابياً لدعم الأسر والمساهمة في تخفيف الأعباء عنها.

وأشاد اللواء محمد علوان بمبادرة حزب مستقبل وطن، بقيادة محمود معوض نفادي، أمين الحزب بأسيوط، لإقامة 14 معرضاً للمستلزمات المدرسية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بهدف توفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة ومساندة الأسر مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعكس روح المشاركة المجتمعية وتدعم جهود الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.