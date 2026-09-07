طارق الهوبي: الدولة تتعامل مع مجتمع الأعمال من منطلق الشراكة والتعاون

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن رحلة التحول الرقمي في مصر شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن الهدف لم يعد يقتصر على رقمنة الإجراءات، وإنما الوصول إلى منظومات عمل أكثر كفاءة وشفافية وعدالة.

وأوضح، خلال كلمته على هامش منتدى GS1 الإقليمي بالقاهرة، أن التحول الرقمي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التحديات المرتبطة بالتعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل مع مجتمع الأعمال حاليا من منطلق الشراكة والتعاون لإزالة التحديات التي تواجهه.

منظومة الضرائب

وأضاف أن منظومة الضرائب على سبيل المثال لا تستهدف مجرد التحول الرقمي، وإنما بناء منظومة مستقرة تعتمد على أنظمة حديثة، وتوفر قدرا أكبر من الشفافية والعدالة، لافتا إلى أن هناك خطوات أخرى مستقبلا للاستفادة من البيانات المتاحة في تقديم خدمات أكثر سهولة للمواطنين ومجتمع الأعمال.

وأشار الهوبي إلى إطلاق منظومة التصرفات العقارية إلكترونيا، بما يتيح للمواطن تقديم المستندات وحساب الضريبة وسدادها والحصول على المخالصة دون الحاجة إلى الانتقال لمقار مصلحة الضرائب، معتبرا ذلك نموذجا لكيفية توظيف التحول الرقمي في تبسيط الخدمات الحكومية.