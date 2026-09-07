قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير: جمهور الأهلي على الحلوة والمرة معاه.. وبنشكر دعمهم المتواصل للفريق
لقطة لم تظهر على الشاشة.. شوبير يكشف ماذا فعل قبل ركلة جزاء برشلونة
مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا
400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو للعودة إلى المسار الدبلوماسي
الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج
وزير الخارجية أمام الجامعة العربية: رؤية مصرية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي
عربية وأجنبية.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة
نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال بشن حرب شاملة ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق السليمانية بالعراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طارق الهوبي: الدولة تتعامل مع مجتمع الأعمال من منطلق الشراكة والتعاون

الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن رحلة التحول الرقمي في مصر شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن الهدف لم يعد يقتصر على رقمنة الإجراءات، وإنما الوصول إلى منظومات عمل أكثر كفاءة وشفافية وعدالة.

وأوضح، خلال كلمته على هامش منتدى GS1 الإقليمي بالقاهرة، أن التحول الرقمي يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التحديات المرتبطة بالتعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل مع مجتمع الأعمال حاليا من منطلق الشراكة والتعاون لإزالة التحديات التي تواجهه.

 منظومة الضرائب 

وأضاف أن منظومة الضرائب على سبيل المثال لا تستهدف مجرد التحول الرقمي، وإنما بناء منظومة مستقرة تعتمد على أنظمة حديثة، وتوفر قدرا أكبر من الشفافية والعدالة، لافتا إلى أن هناك خطوات أخرى مستقبلا للاستفادة من البيانات المتاحة في تقديم خدمات أكثر سهولة للمواطنين ومجتمع الأعمال.
وأشار الهوبي إلى إطلاق منظومة التصرفات العقارية إلكترونيا، بما يتيح للمواطن تقديم المستندات وحساب الضريبة وسدادها والحصول على المخالصة دون الحاجة إلى الانتقال لمقار مصلحة الضرائب، معتبرا ذلك نموذجا لكيفية توظيف التحول الرقمي في تبسيط الخدمات الحكومية.

التحول الرقمي رقمنة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مصر رقمنة الإجراءات GS1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

ألحان الموسيقار بليغ حمدى

ألحان بليغ حمدى لوردة وكبار المطربين في أوبرا الإسكندرية

زوجة تعتدي على زوجها بالـضرب

الحبس شهرا لزوجة اعتدت على زوجها داخل المحكمة بطنطا.. ما القصة؟

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة من مرة واحدة لتحصيل فضلها؟..وما حكم التصوير أثناء الحج والعمرة؟.. وهل يجوز الصلاة في الروضة الشريفة أوقات الكراهة

بالصور

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد