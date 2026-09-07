عبدالله: زد يستهدف التواجد ضمن الستة الكبار والمنافسة على كل البطولات

أكد أحمد عبدالله، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي زد، أن الفريق يستهدف تحقيق نتائج قوية خلال الموسم الحالي، رغم صعوبة المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد عبدالله، خلال تصريحات إذاعية، إن المنافسة في الدوري أصبحت قوية للغاية، مشيرًا إلى أن زد يسعى للتواجد ضمن مجموعة الستة الكبار في جدول المسابقة.

وأضاف: «المنافسة صعبة في الدوري، ولكننا نسعى للتواجد في مجموعة الستة الكبار».

وأوضح المشرف العام على الكرة بنادي زد أن الفريق ينافس على جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى وجود اختلاف في طريقة التعامل مع المنافسات المحلية والقارية.

وتابع: «زد بيلعب على كل البطولات، وهناك اختلاف في التعامل محليًا وأفريقيًا».

وأشار أحمد عبدالله إلى أن طموحات النادي كبيرة خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أدت إلى زيادة المصروفات، إلا أن إدارة النادي تتعامل مع الأمر بصورة تدريجية ومدروسة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «طموحنا كبير الموسم الحالي، آه مصروفاتنا زادت بسبب المشاركة في الكونفدرالية، ولكن نسير تدريجيًا في مشوارنا».

ويأمل زد في مواصلة تقديم مستويات قوية على الصعيدين المحلي والقاري، وتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي، في ظل المنافسة على أكثر من بطولة.