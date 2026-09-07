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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس الاستثمار يبحث مع قيادات مجتمع الأعمال الإماراتي فرصا جديدة للاستثمار في مصر

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أ ش أ

بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع عدد من قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، فرص تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر، واستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عوض في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العربي، وفعالية «تطوير التعاون في مجال الاستثمار وصناديق الثروة السيادية»، التي أقيمت على هامش ملتقى الاستثمار السنوي «AIM Congress 2026»، حيث تناولت الفعاليات سبل تعزيز التعاون الاستثماري العربي ودور صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية في دعم التنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد عوض أن مصر تمثل وجهة استثمارية إقليمية تتمتع بسوق محلية كبيرة وموقع استراتيجي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة، وتطور البنية الأساسية، وتكامل منظومة النقل واللوجستيات.

وأشار إلى المقومات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها نموذجًا متكاملًا للتصنيع والخدمات اللوجستية، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي لقناة السويس الذي يجعلها حلقة وصل رئيسية بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، بما يعزز فرص إقامة مشروعات تستهدف الإنتاج والتصدير وتطوير سلاسل الإمداد.

واستعرض رئيس الهيئة أبرز الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، وتنوع النظم والمناطق الاستثمارية، إلى جانب الحوافز الموجهة للأنشطة الصناعية والمشروعات ذات الأولوية.

وأوضح أن مصر تولي أهمية خاصة لعدد من القطاعات الواعدة، من بينها الصناعات الهندسية والسيارات والأدوية والصناعات الغذائية، فضلًا عن تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، واللوجستيات والنقل، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات.

وعلى هامش مشاركته في الفعاليات، عقد الدكتور محمد عوض عددًا من اللقاءات الثنائية مع قيادات بارزة من مجتمع الأعمال والاستثمار الإماراتي، من بينهم خالد جاسم محمد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعبدالله أحمد السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعارفة صالح الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة.

وتناولت اللقاءات بحث فرص تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر، واستعراض المشروعات والفرص المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب مناقشة سبل دعم التواصل المباشر بين الهيئة ومجتمع الأعمال الإماراتي.

ووجه الدكتور محمد عوض، خلال اللقاءات، دعوات إلى قيادات الجهات والمؤسسات الإماراتية لزيارة مصر على رأس وفود من مجتمع الأعمال، للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة على أرض الواقع، وبحث فرص التعاون والشراكة مع الشركات المصرية، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأكد حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مواصلة التواصل المباشر مع المستثمرين الإماراتيين، وتوفير الدعم اللازم لهم، وفتح قنوات أكثر فعالية للتعاون مع مجتمع الأعمال الإماراتي، بما يعزز فرص التوسع في الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، باعتبارها شريكًا أساسيًا في إقامة مشروعات استراتيجية طويلة الأجل، مؤكدًا أن مصر تستهدف بناء شراكات استثمارية مستدامة تقوم على المصالح المتبادلة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والإماراتي.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه مصر نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات من مرحلة التواصل والتباحث إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على استكشاف الفرص على أرض الواقع، وبناء شراكات استثمارية مستدامة، بما يدعم زيادة وتنوع الاستثمارات الإماراتية في مصر، ويعزز دور مجتمعَي الأعمال في البلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة.

لدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دولة الإمارات العربية المتحدة

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