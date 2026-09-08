قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعد لمواجهة مصطفى محمد فى الدوري التركي
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ندى معوض: شعرنا بالقلق قبل مواجهة كينيا.. وواجهنا ظروفًا صعبة لتحقيق لقب أفريقيا للطائرة

ندي معوض
ندي معوض
عبدالله هشام

أكدت ندى معوض، لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة، أن الفريق شعر بحالة من القلق قبل مواجهة كينيا، مشيرة إلى أن اللاعبات واجهن ظروفًا صعبة للغاية قبل المباراة.

وقالت ندى معوض في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة modern mti: «شعرنا بالقلق قبل مواجهة كينيا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مررنا بها قبل اللقاء».

وأضافت: «واجهنا ظروفًا صعبة جدًا قبل مواجهة كينيا، ولكننا حاولنا التركيز والتعامل مع الموقف بالشكل المناسب، من أجل تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب».

وأشارت لاعبة منتخب مصر إلى أن الروح الجماعية بين اللاعبات كانت أحد أهم العوامل التي ساعدت الفريق على تجاوز الظروف الصعبة، مؤكدة أهمية التركيز والاستعداد الجيد في المباريات المقبلة.

استقبلت وزارة الشباب والرياضة،  بعثة المنتخب الوطني لسيدات الكرة الطائرة عقب الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبات بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب

بعد غياب 23 عام عن منصة التتويج الأفريقي إلى جانب التأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 والتأهل إلى بطولة كأس العالم 2027.

منتخب مصر لكرة الطائرة منتخب مصر كرة الطائرة منتخب مصر للطائرة منتخب الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد