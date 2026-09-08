ندى معوض: شعرنا بالقلق قبل مواجهة كينيا.. وواجهنا ظروفًا صعبة لتحقيق لقب أفريقيا للطائرة

أكدت ندى معوض، لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة، أن الفريق شعر بحالة من القلق قبل مواجهة كينيا، مشيرة إلى أن اللاعبات واجهن ظروفًا صعبة للغاية قبل المباراة.

وقالت ندى معوض في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة modern mti: «شعرنا بالقلق قبل مواجهة كينيا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مررنا بها قبل اللقاء».

وأضافت: «واجهنا ظروفًا صعبة جدًا قبل مواجهة كينيا، ولكننا حاولنا التركيز والتعامل مع الموقف بالشكل المناسب، من أجل تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب».

وأشارت لاعبة منتخب مصر إلى أن الروح الجماعية بين اللاعبات كانت أحد أهم العوامل التي ساعدت الفريق على تجاوز الظروف الصعبة، مؤكدة أهمية التركيز والاستعداد الجيد في المباريات المقبلة.

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني لسيدات الكرة الطائرة عقب الإنجاز التاريخي الذي حققته اللاعبات بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب

بعد غياب 23 عام عن منصة التتويج الأفريقي إلى جانب التأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 والتأهل إلى بطولة كأس العالم 2027.