مريم متولي: الوصول للأولمبياد له طعم خاص.. وجيلنا منتخب متكامل

أكدت مريم متولي، لاعبة منتخب مصر لكرة الطائرة، أن الجيل الحالي قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الوصول إلى نهائي آخر نسختين من بطولة إفريقيا وتحقيق حلم التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية يمثلان إنجازًا كبيرًا للمنتخب.

وقالت مريم متولي في تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة modern mti: «وصلنا إلى نهائي آخر نسختين من بطولة إفريقيا، وحققنا حلم الوصول إلى الأولمبياد، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا».

وأضافت: «جيلنا مميز لأنه منتخب متكامل في جميع المراكز، وكل لاعبة تؤدي دورها بالشكل المطلوب، وهو ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا والمنافسة على البطولات».

وأشارت مريم متولي إلى أن مشوارها شهد تحقيق العديد من الإنجازات، إلا أن التأهل إلى الأولمبياد يظل له مكانة خاصة، قائلة: «حققت إنجازات كثيرة، ولكن الوصول للأولمبياد له طعم خاص، لأنه حلم لأي رياضي، وسعينا كثيرًا من أجل تحقيقه».

وأعربت لاعبة منتخب مصر عن تطلعها لمواصلة العمل مع زميلاتها وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الطموحات لا تتوقف عند مجرد الوصول إلى الأولمبياد، وإنما تستهدف الظهور بصورة قوية وتحقيق نتائج تليق بالمنتخب المصري.