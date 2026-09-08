موراتا يترقب «عودة مورينيو».. تصريحات المدرب البرتغالي تثير إعجاب مهاجم إسبانيا

عاد ألفارو موراتا للحديث عن جوزيه مورينيو، المدرب الذي منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول لنادي ريال مدريد، مؤكدًا أنه كان ينتظر بشغف التصريحات المثيرة للمدرب البرتغالي عقب خسارة فريقه أمام ريال بيتيس.

موراتا، الذي يعيش تجربة جديدة مع ليجانيس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، تحدث بصراحة عن إعجابه بالطريقة التي يدير بها مورينيو الأجواء المحيطة بفريقه، معتبرًا أن تصريحاته النارية تضيف مزيدًا من المتعة والإثارة إلى كرة القدم.

موراتا يبدأ تجربة جديدة مع ليجانيس

اختار ألفارو موراتا العودة إلى العاصمة الإسبانية من بوابة ليجانيس، بعدما خاض خلال السنوات الماضية تجارب مختلفة مع ميلان وجالطة سراي وكومو، دون أن يتمكن من الوصول إلى الاستقرار الذي كان يبحث عنه.

وجاء انتقال موراتا إلى ليجانيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في محاولة لاستعادة مستواه والحصول على فرصة أكبر للمشاركة، خاصة بعدما عانى من قلة الظهور خلال تجربته الأخيرة مع كومو تحت قيادة سيسك فابريجاس.

وأبدى مهاجم المنتخب الإسباني سعادته بالانضمام إلى ليجانيس، مشيدًا بالمشروع الذي يقدمه النادي وبالدعم الكبير من الإدارة والملاك.

وقال موراتا خلال حديثه لبرنامج «إل لارجويرو» مع مانو كارينيو: «أعتقد أنه مشروع رائع، مع التزام قوي من النادي والمالكين، إنه مشروع واعد للغاية».

وأضاف: «منذ انضمامي إلى النادي، أبدى العديد من اللاعبين اهتمامهم به وسألوني عنه، لم أتوقع كل هذا الاهتمام الإعلامي، إنه نادٍ أعشق فيه طريقة سير الأمور، والعاملين فيه، والأجواء الرائعة في الملعب».

«كنت أنتظر أن يقول شيئًا كهذا»

وعندما تلقى موراتا سؤالًا بشأن تصريحات مورينيو الغاضبة تجاه التحكيم بعد خسارة فريقه أمام ريال بيتيس، لم يتردد مهاجم إسبانيا في الكشف عن إعجابه بعودة المدرب البرتغالي إلى أسلوبه المثير للجدل.

وقال موراتا ضاحكًا: «بصراحة، كنت أنتظر بفارغ الصبر أن يقول شيئًا كهذا لأنه يُضحكني».

وأكد مهاجم ليجانيس أن مورينيو يمتلك قدرة خاصة على إشعال الأجواء وجذب أنظار الجماهير ووسائل الإعلام، معتبرًا أن هذه التصريحات جزء من الشخصية التي جعلت المدرب البرتغالي واحدًا من أكثر المدربين إثارة للاهتمام في عالم كرة القدم.

موراتا: مورينيو يجعل كرة القدم أكثر متعة

وأضاف موراتا في تصريحات لإذاعة «كادينا سير»: «إذا كنت من مشجعي كرة القدم، فأنا متأكد من أن الناس بمجرد أن قال ذلك، سيشاهدونه ويبحثون عنه، وفي النهاية، هذا ما يجعله أكثر متعة».

وتابع مهاجم المنتخب الإسباني: «كمشجع، أتمنى أن يفوز أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني، لكنني أستمتع بالمباراة.. الآن، إذا كانت هناك مباراة كلاسيكو، فسأشاهدها أيضًا لأرى مورينيو».

وتكشف تصريحات موراتا عن تقديره الكبير للمدرب البرتغالي، رغم مرور سنوات طويلة على رحيله عن ريال مدريد، حيث لا يزال يحتفظ بذكريات خاصة عن الفترة التي منحه خلالها مورينيو فرصة الظهور مع الفريق الأول.

مؤتمرات مورينيو تثير اهتمام موراتا

وفي ختام حديثه، أكد موراتا أن المؤتمرات الصحفية التي يقدم خلالها مورينيو تصريحاته المثيرة لا تترك أحدًا في وسائل الإعلام أو بين جماهير كرة القدم دون رد فعل.

وقال: «بالتأكيد لا تترك أحدًا غير مبالٍ في وسائل الإعلام».

ولا تقتصر تصريحات موراتا على علاقته بمورينيو، إذ تحدث أيضًا عن تجربته الجديدة مع ليجانيس، وطموحه للعودة إلى قمة الكرة الإسبانية، إلى جانب كواليس استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم 2026، ورأيه في عدد من النجوم، من بينهم رودري وجوليان ألفاريز.