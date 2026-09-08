برلماني: التعاون المصري القبرصي نموذج لشراكة استراتيجية تعزز المصالح المشتركة

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن المباحثات المصرية القبرصية الأخيرة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، خاصة أنها جمعت بين تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومستقبل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عبدة إن مصر تنطلق في تحركاتها الخارجية من ثوابت واضحة تقوم على دعم السلام والاستقرار واحترام سيادة الدول، موضحًا أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة خفض التوتر الإقليمي يعكس إدراك القاهرة لخطورة استمرار الأزمات دون حلول سياسية، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار الدور المصري في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار.

العلاقات المصرية القبرصية تمثل ركيزة مهمة للتعاون في شرق المتوسط

وأضاف عضو مجلس النواب أن العلاقات المصرية القبرصية تمثل ركيزة مهمة للتعاون في شرق المتوسط، خصوصًا في قطاعات الطاقة والغاز الطبيعي والتجارة والاستثمار والسياحة والنقل، مؤكدًا أن تطوير هذه المجالات يحقق مصالح متبادلة ويمنح الشراكة بين البلدين أبعادًا اقتصادية أكثر قوة، إلى جانب التنسيق القائم بين مصر وقبرص واليونان.

وشدد النائب محمد عبدة على أن القضية الفلسطينية ستظل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على تحقيق السلام العادل، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم المشروعة، وأن الطريق إلى الاستقرار الدائم يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.