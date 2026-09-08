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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: معرض العلمين للطيران يعكس مكانة مصر المتنامية على خريطة الطيران العالمية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، بمطار العلمين الدولي، بحضور رئيس جمهورية قبرص، يمثل حدثًا دوليًا بارزًا يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر على خريطة صناعة الطيران والفضاء إقليميًا ودوليًا.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026

وقال علاء سليمان الحديوي إن تنظيم مصر لهذا الحدث الدولي الكبير، وما شهده من مشاركة واسعة من دول وفرق عالمية، إلى جانب العروض الجوية المتميزة التي قدمتها القوات الجوية المصرية وفرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند، يؤكد قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، ويعكس ما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية متطورة في قطاع الطيران.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بهما، فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين الشركات والمؤسسات المصرية ونظيراتها العالمية.

استضافة المعرض في مطار العلمين الدولي

وأضاف أن استضافة المعرض في مطار العلمين الدولي تحمل دلالة مهمة، في ظل ما تشهده منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة من تطور متسارع، مؤكدًا أن الحدث يعكس حجم الطفرة التي شهدتها البنية التحتية المصرية، خاصة في قطاع النقل والطيران، والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز حركة السياحة والأعمال.

وأوضح أن مشاركة رئيس جمهورية قبرص في افتتاح المعرض تعكس قوة وعمق العلاقات المصرية القبرصية، وما تشهده من تطور وتعاون متواصل في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الفعاليات الدولية الكبرى تمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين مصر وشركائها الدوليين، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي.

وأكد أن ما شهده افتتاح المعرض من استعراضات جوية متميزة للقوات الجوية المصرية، بمشاركة فرق من عدد من الدول، يبعث برسالة ثقة في قدرات الدولة المصرية، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات الجوية المصرية، فضلًا عن امتلاك مصر كوادر وطنية قادرة على التعامل مع أحدث التطورات في مجالات الطيران والتكنولوجيا.

وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن على أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 لا يقتصر دوره على كونه معرضًا متخصصًا، وإنما يمثل منصة دولية مهمة للترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات المتقدمة، وتعزيز حضورها في قطاعات الطيران والفضاء والتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية والصناعات التكنولوجية.

وأضاف أن استمرار تنظيم معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، للعام الثاني على التوالي، يمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ مكانة مصر كدولة قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها في قطاعات النقل والطيران والصناعات المتقدمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الحضور المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

البرلمان المطار مطارات العلمين النواب

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