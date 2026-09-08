برلماني: معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يعكس قدرة مصر على تنظيم الفعاليات العالمية

أشاد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمطار العلمين الدولي، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الكبير تعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من إمكانات وقدرات تؤهلها لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وأكد ناصر أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر والدول المشاركة في مجالات الطيران والفضاء والصناعات المرتبطة بهما، ويفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا ودعم الشراكات والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن مشاركة عدد كبير من الدول وفرق الاستعراضات الجوية الدولية إلى جانب القوات الجوية المصرية، تعكس حجم الحضور الدولي للمعرض، وتؤكد أن مصر أصبحت نقطة التقاء مهمة للتعاون الدولي في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن إقامة المعرض في مدينة العلمين الجديدة تحمل دلالة مهمة، في ظل ما تشهده المدينة من تطور عمراني وسياحي واقتصادي متسارع، مؤكدًا أن نجاح الفعاليات الدولية الكبرى في العلمين يعزز مكانتها كإحدى أبرز المدن المصرية الحديثة ووجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والفعاليات العالمية.

وثمّن ناصر مشاركة عدد من الدول في العروض الجوية، مؤكدًا أن المشهد الذي جمع القوات الجوية المصرية وفرقًا من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند، يعكس تنوعًا دوليًا واسعًا وحضورًا قويًا لمصر على خريطة الفعاليات المتخصصة في صناعة الطيران.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بالعروض المتميزة التي قدمتها القوات الجوية المصرية، معتبرًا أنها تعكس مستوى الاحتراف والكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية، وتبرز ما تمتلكه مصر من قدرات متقدمة في مجال الطيران.

وأكد أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء لا يمثل مجرد فعالية استعراضية، وإنما يحمل أبعادًا اقتصادية واستثمارية وسياحية مهمة، من خلال ما يوفره من فرص للتواصل بين الشركات والمؤسسات الدولية، والتعرف على أحدث التطورات في صناعات الطيران والفضاء، بما يدعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي.

واختتم ناصر تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يرسخ مكانة مصر كدولة قادرة على استضافة الأحداث الدولية الكبرى، ويعكس رؤية الدولة في توظيف إمكاناتها ومقوماتها لتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم مسارات التنمية والاستثمار والسياحة.