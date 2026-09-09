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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| مرسيدس CLE 63 ميثوس الجديدة

سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس الجديدة
سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس CLE 63 ميثوس، وتنتمي CLE 63 لفئة السيارات الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعمل بمحرك 8 سلندر .

سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس الجديدة 

وبعد الكشف عن طراز SL PureSpeed، تستعد مرسيدس لإطلاق ثاني تحفة ضمن سلسلة طرازات ميثوس (Mythos) الحصرية جداً، وهذه المرة بالاعتماد على طراز CLE الكوبيه لتتحول إلى سيارة سباقات مخصصة للحلبات والطرقات .

مواصفات مرسيدس CLE 63 ميثوس

سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس الجديدة 

تحتوي سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس علي الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية منحوتة بشراسة، وبها غطاء محرك يحتوي على منفذ هواء ضخم لتوفير التبريد المثالي للمحرك الخارق، وبها جناح خلفي عملاق يوفر قوة ضغط سفلي داون فورس عالية، وبها أطراف عوادم عمودية مزدوجة تمنح الخلفية مظهر هجومي .

سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس الجديدة 

بالاضافة إلي انه تم خفض وزن مرسيدس CLE 63 ميثوس بشكل ملموس بفضل الاستخدام المكتظ لألياف الكربون في مختلف أجزاء الهيكل.

محرك مرسيدس CLE 63 ميثوس

تحصل سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس علي قوتها من محرك 8 سلندر توين تيربو بكرنك مسطح، وتنتج قوة 641 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها منظومة ميكانيكية مخصصة لمنح سائقها أداء جبار .

سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس الجديدة 

وتعتزم شركة مرسيدس إنتاج 30 نسخة فقط كلياً من سيارة CLE 63 ميثوس لجميع أنحاء العالم، وهذا العدد المحدود جداً ينسجم تماماً مع فلسفة قسم ميثوس الذي يستهدف كبار جامعي السيارات الفريدة، وهو ما سيعكس حصريتها على أسعارها .

سعر مرسيدس CLE 63 ميثوس

سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس الجديدة 

تباع سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها مليون و 312 ألف ريال سعودي .

- تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات :

تأسست علامة مرسيدس بنز رسميًا عام 1926 إثر اندماج شركتي كارل بنز وجوتليب، واخترع كارل بنز أول سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي، بينما طور جوتليب دايملر محرك مشابه، لترتكز على جهودهما في صناعة السيارات .

مرسيدس CLE 63 ميثوس السيارات الكوبيه Mythos PureSpeed طراز SL PureSpeed مواصفات مرسيدس CLE 63 ميثوس مرسيدس CLE 63 CLE 63 ميثوس محرك مرسيدس CLE 63 ميثوس

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