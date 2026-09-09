شاهد| مرسيدس CLE 63 ميثوس الجديدة

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس CLE 63 ميثوس، وتنتمي CLE 63 لفئة السيارات الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعمل بمحرك 8 سلندر .
وبعد الكشف عن طراز SL PureSpeed، تستعد مرسيدس لإطلاق ثاني تحفة ضمن سلسلة طرازات ميثوس (Mythos) الحصرية جداً، وهذه المرة بالاعتماد على طراز CLE الكوبيه لتتحول إلى سيارة سباقات مخصصة للحلبات والطرقات .
مواصفات مرسيدس CLE 63 ميثوس
تحتوي سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس علي الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية منحوتة بشراسة، وبها غطاء محرك يحتوي على منفذ هواء ضخم لتوفير التبريد المثالي للمحرك الخارق، وبها جناح خلفي عملاق يوفر قوة ضغط سفلي داون فورس عالية، وبها أطراف عوادم عمودية مزدوجة تمنح الخلفية مظهر هجومي .
بالاضافة إلي انه تم خفض وزن مرسيدس CLE 63 ميثوس بشكل ملموس بفضل الاستخدام المكتظ لألياف الكربون في مختلف أجزاء الهيكل.
محرك مرسيدس CLE 63 ميثوس
تحصل سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس علي قوتها من محرك 8 سلندر توين تيربو بكرنك مسطح، وتنتج قوة 641 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها منظومة ميكانيكية مخصصة لمنح سائقها أداء جبار .
وتعتزم شركة مرسيدس إنتاج 30 نسخة فقط كلياً من سيارة CLE 63 ميثوس لجميع أنحاء العالم، وهذا العدد المحدود جداً ينسجم تماماً مع فلسفة قسم ميثوس الذي يستهدف كبار جامعي السيارات الفريدة، وهو ما سيعكس حصريتها على أسعارها .
سعر مرسيدس CLE 63 ميثوس
تباع سيارة مرسيدس CLE 63 ميثوس في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها مليون و 312 ألف ريال سعودي .
- تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات :
تأسست علامة مرسيدس بنز رسميًا عام 1926 إثر اندماج شركتي كارل بنز وجوتليب، واخترع كارل بنز أول سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي، بينما طور جوتليب دايملر محرك مشابه، لترتكز على جهودهما في صناعة السيارات .