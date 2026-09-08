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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حاسوب لينوفو اللوحي Legion Y700 Infinite يتصدر تصنيف الأقوى عالمياً

Legion Y700 Infinite
Legion Y700 Infinite

تصدر جهاز "Legion Y700 Infinite" اللوحي المخصص للألعاب من شركة "لينوفو" (Lenovo) تصنيف منصة قياس الأداء العالمية "AnTuTu" لشهر أغسطس 2026، محققاً المركز الأول كأقوى حاسوب لوحي يعمل بنظام أندرويد في العالم بفضل تزويده بمعالج كوالكوم الأحدث وذاكرة عشوائية ضخمة تبلغ 24 جيجابايت، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Notebookcheck التقني.

أرقام قياسية وتجاوز حاجز 4.19 مليون نقطة

أوضح التقرير أن منصة AnTuTu رصدت تسجيل الجهاز اللوحي متوسط نقاط مذهل بلغ 4,198,627 نقطة في الاختبارات الشهرية الممتدة بين 1 و31 أغسطس، في حين سجلت بعض الاختبارات القصوى أكثر من 4.58 مليون نقطة، مما مكنه من اعتلاء صدارة قائمة أقوى عشرة أجهزة لوحية متفوقاً بفارق مريح على أقرب منافسيه من أجهزة فيفو وريد ماجيك المخصصة للألعاب الإلكترونية.

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 

أشار المصدر إلى أن تفوق حاسوب لينوفو يرجع إلى اعتماده على شريحة "Snapdragon 8 Elite Gen 5" المكسورة السرعة من كوالكوم، مدعومة بذاكرة وصول عشوائي فائقة السرعة من نوع "LPDDR5T" بسعة 24 جيجابايت وسعة تخزين داخلية ضخمة تبلغ 1 تيرابايت من نوع "UFS 4.1 Pro"، مما وفر تدفقاً بيانياً سريعاً منع أي تباطؤ في معالجة الرسوميات الثقيلة وعمليات تصيير المشاهد ثلاثية الأبعاد.

شاشة OLED بمعدل 165 هرتز 

بيّن تقرير موقع Notebookcheck أن الحاسوب اللوحي يتميز بشاشة OLED مدمجة وعالية الدقة بقياس 8.4 بوصة تدعم معدل تحديث استثنائي يصل إلى 165 هرتز، مما يمنح عشاق الألعاب استجابة فائقة السرعة وزوايا رؤية مثالية. 

ولضمان ثبات الترددات العالية تحت الضغط الشديد، دمجت لينوفو غرفة بخار معدنية ضخمة (Vapor Chamber) ومنظومة إدارة حرارية ذكية تحافظ على برودة الهيكل أثناء جلسات اللعب الممتدة.

منافذ مزدوجة 

ذكرت بيانات منصة الاختبارات أن احتلال جهاز Legion Y700 Infinite للمركز الأول يعزز هيمنة لينوفو على قطاع الحواسيب اللوحية المدمجة الأصغر من 9 بوصات؛ حيث يدعم الجهاز منفذي USB-C للشحن السريع ونقل البيانات وتوصيل الملحقات في آن واحد، ليلبي كافة التطلعات الاحترافية للاعبين وصناع المحتوى الباحثين عن أعلى مستويات الأداء التقني المحمول.

Legion Y700 Infinite Lenovo لينوفو حاسوب لينوفو Snapdragon 8 Elite Gen 5 أندرويد نظام أندرويد

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