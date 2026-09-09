قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات الحكومية اليمنية تتصدّى لهجوم حوثي وتستعيد مواقع في الضالع والبيضاء والحديدة
بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين
«محدش يجرّب مصر» .. نشأت الديهي يُوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لإثيوبيا
شريف عامر: وزارة التعليم لم تتخذ إجراءات ضد مديرة مدرسة كفر الجزار.. ومديرة المدرسة تؤكد: إصلاح جميع الأعطال
رئيس البنك الأهلي يكشف تطورات حالة أيمن الرمادي الصحية وموقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا | فيديو
«النصيحة على الملأ فضيحة».. نشأت الديهي يهاجم محافظ القليوبية بسبب مديري المدارس
هل قراءة القرآن لمن يلبس الحذاء حرام؟.. الإفتاء توضح بـ 6 أمور
قبل مواجهة المقاولون .. أحمد حسن يكشف موقف كريم فؤاد وطاهر وإمام عاشور
مدرب سيراميكا كليوباترا يكشف سبب تحسّن أداء فريقه أمام سموحة في الشوط الثاني
بعد لافتة «سلامتك يا رمادي» .. أيمن الرمادي يُوجّه رسالة امتنان لجماهير الزمالك
ريال مدريد يهزم إنتر ميلان 2-1 في دوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند يهزم فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: شبكة قومية لعلاج السكتة الدماغية وبروتوكولات علاجية موحدة.. ترامب: الحصار على إيران قوي وفعال.. وطهران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


شركة العاصمة الإدارية: مراجعة دورية لكافة المشروعات العقارية للتعرف على معدلات التنفيذ
أكد خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه هناك مراجعة دورية لكافة المواقع والمشروعات العقارية للتعرف على معدلات التنفيذ .


أسامة كمال: مصر تحتفظ بخيوط التواصل مع الخليج وأمريكا والصين وروسيا
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن النظر في خريطة المنطقة يوضح حجم التوازن الاستراتيجي المعقد الذي تحتفظ به مصر.


فيروس جديد بالصين.. المصل واللقاح تعلن مفاجأة.. فيديو
علق الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على ظهور بعض الفيروسات في الدول الخارجية، وتأثير ذلك على المواطنين في مصر.


المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: 29 موجة إزالة لمواجهة التعديات.. ولا أحد فوق القانون
أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الدور المحوري للإعلام في هذه المرحلة الفاصلة هو مساندة الدولة الوطنية ومؤسساتها والوقوف بجانب الجهود التي تستهدف حماية المقدرات وتثبيت دعائم الاستقرار، مشددًا على أن مساندة المؤسسات لا تعني الدفاع عن الأخطاء، بل حماية كيان الدولة والرد على الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية وأصحاب المصالح.


اليمن: جزء كبير من البنية التحتية خاصة الموانئ تعرضت لعمليات تدمير
قالت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إن كثرة الانتهاكات التي شهدتها اليمن خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تدمير جزء كبير من البنية التحتية، خاصة الموانئ المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن حيث تعرضت لأضرار وعمليات تدمير واسعة، ما انعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي، وزاد من معاناة اليمنيين واليمنيات.


خلايا المخ لا تتجدد.. الصحة: شبكة قومية لعلاج السكتة الدماغية وبروتوكولات علاجية موحدة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن السكتة الدماغية هي السبب الثاني للوفاة على مستوى العالم وتعتبر السبب الأول للإعاقة المكتسبة بين البالغين .


مؤتمر علمي.. التعليم العالي: إعداد برنامج فني وثقافي قوي لدورة الألعاب الأفريقية
كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحد باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل احتضان القاهرة منافسات دورة الألعاب الأفريقية للجامعات .


ترامب: الحصار على إيران قوي وفعال.. وطهران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الحصار على إيران قوي وفعال حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين: ملتزمون بتعزيز السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط
أكد إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين، الالتزام بتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في أجواء بندر عباس
أعلن الجيش الإيراني، إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في أجواء بندر عباس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ترامب الصحة ايران طهران اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

جانب من الاجتماع

1171 قاضيًا.. مجلس الدولة يعتمد حركة القضاء الإداري 2027

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

التعليم تعلن نتيجة الدفعة الخامسة للمعلمين صباح غدٍ عبر رابط رسمي

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سائق مترو

فرص عمل للشباب.. الشركة الفرنسية لمترو الأنفاق تبحث عن وظيفة سائق قطار

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بالصور

إيمان العاصي تشارك في تريند الثمانينيات بإطلالة لافتة

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

فايا يونان

"كانت هديتي لخطيبي".. فايا يونان تحكي قصة حبها في كليب "روحي وروحك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد