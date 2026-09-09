الصحة: شبكة قومية لعلاج السكتة الدماغية وبروتوكولات علاجية موحدة.. ترامب: الحصار على إيران قوي وفعال.. وطهران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



شركة العاصمة الإدارية: مراجعة دورية لكافة المشروعات العقارية للتعرف على معدلات التنفيذ

أكد خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه هناك مراجعة دورية لكافة المواقع والمشروعات العقارية للتعرف على معدلات التنفيذ .



أسامة كمال: مصر تحتفظ بخيوط التواصل مع الخليج وأمريكا والصين وروسيا

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن النظر في خريطة المنطقة يوضح حجم التوازن الاستراتيجي المعقد الذي تحتفظ به مصر.



فيروس جديد بالصين.. المصل واللقاح تعلن مفاجأة.. فيديو

علق الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على ظهور بعض الفيروسات في الدول الخارجية، وتأثير ذلك على المواطنين في مصر.



المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: 29 موجة إزالة لمواجهة التعديات.. ولا أحد فوق القانون

أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الدور المحوري للإعلام في هذه المرحلة الفاصلة هو مساندة الدولة الوطنية ومؤسساتها والوقوف بجانب الجهود التي تستهدف حماية المقدرات وتثبيت دعائم الاستقرار، مشددًا على أن مساندة المؤسسات لا تعني الدفاع عن الأخطاء، بل حماية كيان الدولة والرد على الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية وأصحاب المصالح.



اليمن: جزء كبير من البنية التحتية خاصة الموانئ تعرضت لعمليات تدمير

قالت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إن كثرة الانتهاكات التي شهدتها اليمن خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تدمير جزء كبير من البنية التحتية، خاصة الموانئ المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن حيث تعرضت لأضرار وعمليات تدمير واسعة، ما انعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي، وزاد من معاناة اليمنيين واليمنيات.



خلايا المخ لا تتجدد.. الصحة: شبكة قومية لعلاج السكتة الدماغية وبروتوكولات علاجية موحدة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن السكتة الدماغية هي السبب الثاني للوفاة على مستوى العالم وتعتبر السبب الأول للإعاقة المكتسبة بين البالغين .



مؤتمر علمي.. التعليم العالي: إعداد برنامج فني وثقافي قوي لدورة الألعاب الأفريقية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحد باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل احتضان القاهرة منافسات دورة الألعاب الأفريقية للجامعات .



ترامب: الحصار على إيران قوي وفعال.. وطهران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الحصار على إيران قوي وفعال حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين: ملتزمون بتعزيز السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط

أكد إعلان مصري قبرصي يوناني لقمة العلمين، الالتزام بتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في أجواء بندر عباس

أعلن الجيش الإيراني، إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 1 في أجواء بندر عباس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.