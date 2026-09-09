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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من غير فراخ أو لحمة.. صينية واحدة تكفي 4 أفراد وبأقل تكلفة

من غير فراخ أو لحمة.. صينية واحدة تكفي 4 أفراد وبأقل تكلفة
من غير فراخ أو لحمة.. صينية واحدة تكفي 4 أفراد وبأقل تكلفة
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع تكلفة تحضير الوجبات اليومية، تبحث كثير من ربات البيوت عن أفكار غداء اقتصادية تشبع أفراد الأسرة وتكون في الوقت نفسه سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى شراء كميات كبيرة من اللحوم أو الدجاج.

وتعتبر صينية البطاطس والخضروات بالجبنة من الوصفات المناسبة لهذه الأيام، حيث يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المنازل، كما أنها تكفي نحو 4 أفراد، ويمكن تقديمها بجانب السلطة أو الخبز، للشيف رباب العمدة.

مكونات صينية البطاطس والخضروات

  • 5 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
  • 2 حبة طماطم.
  • بصلة متوسطة.
  • فلفل أخضر أو ألوان حسب المتاح.
  • كوب من الجبن المبشور.
  • 2 ملعقة كبيرة زيت.
  • فصان من الثوم المفروم.
  • ملح حسب الرغبة.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • رشة زعتر أو روزماري حسب الرغبة.
  • كوب من الماء أو الشوربة.

طريقة عمل صينية البطاطس الاقتصادية

  • في البداية، اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها، ثم قطعيها إلى شرائح متوسطة الحجم حتى تنضج بسهولة داخل الفرن.
  • قطعي البصل والطماطم والفلفل إلى شرائح، ثم رصي جزءًا من الخضروات في قاع الصينية، وضعي فوقها شرائح البطاطس، ثم أضيفي باقي الخضروات.
  • في وعاء صغير، اخلطي الماء أو الشوربة مع الثوم والملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر، ثم أضيفي الخليط إلى الصينية.
  • رشي القليل من الزيت على الوجه، ثم غطي الصينية بورق الألومنيوم وضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى تبدأ البطاطس في النضج.
  • بعد ذلك، أزيلي ورق الألومنيوم، ثم وزعي الجبن المبشور على الوجه وأعيدي الصينية إلى الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة ويحصل الوجه على لون ذهبي شهي.

سر نجاح الوصفة

يفضل تقطيع البطاطس إلى شرائح متقاربة في الحجم حتى تنضج في الوقت نفسه، كما أن تغطية الصينية في بداية التسوية تساعد على احتفاظ الخضروات بالرطوبة وتسريع نضج البطاطس.

ويمكن إضافة أي خضروات موجودة في المنزل، مثل الكوسة أو الجزر أو الذرة، وبالتالي لن تحتاجي إلى شراء مكونات إضافية خصيصًا للوصفة.

كيف تجعلين الصينية أكثر إشباعًا؟

إذا أردتِ زيادة القيمة الغذائية للوجبة دون إضافة اللحوم أو الدجاج، يمكن وضع البيض المسلوق أو الحمص أو الفاصوليا البيضاء ضمن مكونات الصينية.

كما يمكن تقديمها مع طبق سلطة خضراء وقطعة من الخبز، لتصبح وجبة متكاملة ومناسبة للغداء.

غداء اقتصادي بدون لحوم

لا تحتاج الوجبة الاقتصادية إلى أن تكون مملة أو تفتقر إلى الطعم، فباستخدام البطاطس والخضروات وبعض الجبن والتوابل، يمكن تحضير صينية شهية تكفي الأسرة كلها دون الاعتماد على اللحوم أو الدجاج.

من غير فراخ أو لحمة صينية واحدة تكفي 4 أفراد وبأقل تكلفة صينية البطاطس

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