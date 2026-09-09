بيطري الغربية: تحصين 207 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم "الثلاثاء"، يبلغ 207 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2026، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

توجيهات بيطري الغربية

وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 331 ألف و648 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

ونوهت بأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتة إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

تحرك تنفيذي

وأضافت أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

تحرك بيطري الغربية

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمربين والمزارعين، من خلال توفير التحصينات والرعاية والتوعية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وحماية الصحة العامة على مستوى مراكز المحافظة.