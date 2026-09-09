رفع 820 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات في يوم واحد بمراكز ومدن وأحياء الغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وتنفيذ خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة أعمال النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال المنفذة اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، عن رفع إجمالي 820 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات، حيث تم رفع 120 طنًا بكل من حي أول المحلة الكبرى ومركز ومدينة كفر الزيات، و100 طن بمركز ومدينة بسيون، و80 طنًا بكل من حي ثان طنطا وحي ثان المحلة الكبرى، و60 طنًا بكل من مركز طنطا ومركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة قطور.

رفع تلال وأكوام القمامة

كما شملت الأعمال رفع 45 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و40 طنًا بحي أول طنطا، و35 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و20 طنًا بمركز ومدينة السنطة، وذلك ضمن خطة العمل اليومية لرفع البؤر والتراكمات والتعامل معها أولًا بأول بمختلف أنحاء المحافظة.

حملات نظافة مكبرة

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين جودة البيئة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.