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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مرسى علم يبحث مع «أنجلو جولد أشانتي» دعم الصحة والتعليم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بحث اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، مع المهندسة هدى منصور، الرئيس الإقليمي لشركة «أنجلو جولد أشانتي» وعضو مجلس إدارة السكري لمناجم الذهب، سبل تفعيل المسؤولية المجتمعية وتوجيه مساهمات الشركة نحو المشروعات والقطاعات الخدمية الأكثر احتياجًا بالمدينة، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

جاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز دور المسؤولية المجتمعية وتوجيه المساهمات إلى الأولويات الفعلية واحتياجات المواطنين، وبما يدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات بمدينة مرسى علم.

الصحة والتعليم واحتياجات قرية الشيخ الشاذلي

وناقش اللقاء عددًا من المقترحات الخاصة بدعم قطاعات حيوية بالمدينة، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، إلى جانب بحث بعض الاحتياجات الخدمية لقرية الشيخ الشاذلي، وذلك بهدف توجيه المساهمات المجتمعية إلى الملفات الأكثر أولوية واحتياجًا.

من جانبها، أوضحت المهندسة هدى منصور أنه سيتم عرض الموضوعات والمقترحات التي جرى بحثها خلال اللقاء على مجلس إدارة السكري لمناجم الذهب، لدراسة سبل دعمها وإمكانية تنفيذ ما يمكن منها، وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.

حضر اللقاء المهندس خالد محمد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة بإدارة السكري لمناجم الذهب، والمهندس محمد السيد، نائب مدير قسم الشؤون الإدارية بإدارة السكري لمناجم الذهب، إلى جانب كمال أبو الصفا، مدير التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، وعادل إمام، مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية.

شراكة لدعم التنمية وتحسين الخدمات

وأكد رئيس مدينة مرسى علم، على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم القطاعات الخدمية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه جهود المسؤولية المجتمعية نحو مشروعات ذات تأثير مباشر على حياة الأهالي.

وأشار إلى أن استمرار هذا التعاون يمثل أحد محاور دعم جهود التنمية المستدامة بمدينة مرسى علم، من خلال تكامل الأدوار وتوجيه المساهمات المجتمعية وفق احتياجات وأولويات المدينة.

البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر الشيخ الشاذلي البحر الأحمر

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