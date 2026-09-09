مستويات الأسعار الصينية تواصل تعافيها المعتدل في أغسطس الماضي

واصلت مستويات الأسعار الصينية تعافيها المعتدل في أغسطس الماضي، ما يعكس تحسنا مستداما في الطلب المحلي في ظل التدابير السياساتية الداعمة .

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم /الأربعاء/ أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في أغسطس الماضي، منهيا بذلك ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، بينما تسارع النمو على أساس سنوي من 0.5 % إلى 0.8% .

وقالت إحصائية بالهيئة دونغ لي جيوان إن هذا التعافي يعود إلى عدة عوامل، بما فيها ارتفاع أسعار الطاقة والارتفاعات الموسمية لأسعار الغذاء والنمو المستمر لخدمات السفر خلال فترة العطلة الصيفية، بجانب ارتفاع أسعار منتجات الهواتف الذكية والكمبيوتر بسبب الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، مقارنة بارتفاع نسبته 0.9 في المائة في الشهر الأسبق.

كما أظهرت أسعار السلع عند بوابة المصنع إشارات إيجابية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في أغسطس، بعد انخفاضه بنسبة 0.7 في المائة في يوليو، بينما توسع النمو على أساس سنوي إلى 3.8 في المائة.

ولفتت الهيئة الوطنية للإحصاء إلى أن ذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية والطلب الأقوى في بعض القطاعات مدفوعا بالتحديث الصناعي المحلي.