قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق
الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس
إيران تستخدم صاروخًا بتوجيه كهروبصري ضد سفن أمريكية قرب هرمز
فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟
قرب الخط الأصفر بغزة.. اشتباكات بين المقاومة ومجموعات مسلحة مدعومة من إسرائيل
مفاجأة.. طرابزون سبور يغري جوارديولا بعرض ضخم ويفاوض ستيفن جيرارد
ترامب: حرب إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي.. واتفاق نووي بنسبة 99.9%
سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي
واللا الإسرائيلي: تراجع مياه بحيرة طبريا وخسارة 3.3 ملايين متر مكعب بسبب الطحالب المصرية
أول أسيست.. هيثم حسن يقود سيلتيك لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإسكتلندي
توقفت عن العمل.. موقع واللا: الطحالب المصرية تربك محطات تحلية المياه بإسرائيل
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على صاحب محل استولى على ماكينة دفع إلكتروني بالبحيرة.. وهذه عقوبته

المنشور
المنشور
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من مالك محل لقيامه بالتحصل منه على ماكينة دفع إلكترونية بها مبلغ مالي والاستيلاء عليها دون وجه حق بالبحيرة.

 بالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 أغسطس المنقضي، تلقى مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة  بلاغا من القائم على النشر، وهو مندوب بإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، بتضرره من مالك محل، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، لقيامه بالتحصل منه على ماكينة دفع إلكترونية بها مبلغ مالى لاستخدامها فى المحل عمله، وفى وقت لاحق قام بمنحه جزءا من المبلغ المالى دون الباقى.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد برد المبلغ المتبقى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي البحيرة مبلغ مالي شركات المدفوعات الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

قطع المياه

خلال ساعة ولمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة

مشغولات ذهبية

عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية| تراجع أسعار الذهب. وهذه قيمة عيار 21 الآن

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة رمسيس الجديدة بحضور وزيرة التنمية المحلية

مصر للطيران وفلاي ناس

معرض العلمين 2026 .. مصر للطيران وفلاي ناس تبحثان تعزيز اتفاقيات المشاركة بالرمز

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

الأنبا ميخائيل يترأس عشية عيد الأنبا برسوم العريان ويطيب رفاته .. صور

بالصور

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

حرب الأسعار تضرب سوق السيارات الصيني.. المبيعات تهبط 24% والصادرات تقفز

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

لسندوتشات المدرسة..طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون

طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .
طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .
طريقة عمل اللانشون البيتى البيف بالزيتون .

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد