بتكلفة 142 مليون جنيه.. الانتهاء من إحلال وصيانة 16 مدرسة بالوادي الجديد

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من أعمال الإنشاء الجديد والتوسعات والإحلال ورفع الكفاءة، لـ 16 مدرسة بإجمالي تكلفة بلغت نحو 142.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى المنشآت التي تدخل الخدمة للمرة الأولى، ومن بينها مدرسة «فوسفات مصر الدولية» ومدرسة «أجرو المصرية الإيطالية» ومدرسة «آفاق» التطبيقية الزراعية بالداخلة، بالتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية الأساسية للمنشآت التعليمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

وأشارت المهندسة أسماء بصيط مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إلى انتهاء الأعمال بمشروعات التوسع والإنشاء الجديد والإحلال الكلي بعدد 7 مدارس وصيانة ورفع كفاءة 6 مدارس، فضلًا عن استمرار أعمال التطوير بـ3 مدارس، تضم: مدارس الشهيد أحمد المنسي الثانوية بالداخلة ومدرستي بورسعيد الإعدادية بالخارجة والشيخ والي الإبتدائية بالداخلة، بالتوازي مع استكمال أعمال الإنشاء والإحلال والتوسعة بعدد من المنشآت التعليمية، تشمل: مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالخارجة، ومدرسة البليزة للتعليم الأساسي، والمدرسة اليابانية بالداخلة، ومدرسة الراشدة الإعدادية الثانوية، ومدرسة الزراعة 13 الابتدائية الإعدادية، ومدرسة الناضورة للتعليم الأساسي، وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة وفقًا للموقف التنفيذي والبرامج الزمنية المقررة.