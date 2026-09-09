حبس المتهمة بإنهاء حياة إبنة شقيقتها بسمنود 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز سمنود بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة نهاء حياة طفل علي يد خالتها بسمنود اثر الغيرة والحقد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة



كما وجهت النيابة العامة بحبس الخالة المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من عرض جثمان الطفلة الصغيرة علي الطب الشرعي.

تحرك أمني عاجل

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كشف تفاصيل العثور على جثة فتاة متغيبه في مياه ترعة الساحل بسمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأفاد مسئول أمني أن وراء إنهاء حياة طفلة علي يد خالتها إثر خلافات أسرية وغيرة قاتله .

كشف غموض واقعة الطفلة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بالواقعة العثور على جثة طفلة صغيرة في مياه بحر شبين بمنطقة ترعة الساحل بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط الخالة المتهمه

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة عثمان البيلي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الخالة المتهمه بإنهاء حياة إبنة شقيقتها إثر خلافات أسرية.

عرض علي جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق