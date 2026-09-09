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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أومتيتي ينتقد مبابي بسبب الكرة الذهبية: ليس من حقه تحديد الفائز

مبابي
مبابي
محمد بدران   -  
علا محمد

انتقد الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة ومنتخب فرنسا السابق، تصريحات مواطنه كيليان مبابي بشأن جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن اللاعب يحق له التعبير عن رأيه، لكنه لا يستطيع تحديد من يستحق الفوز بالجائزة.

وقال أومتيتي في تصريحات إعلامية: "مبابي شخص واثق بنفسه، وإذا سألته من يستحق الكرة الذهبية، فسيقول في النهاية إنه يستحقها، لكن ليس من حقه أن يقرر من يفوز بالجائزة".

وأشار مدافع برشلونة السابق إلى أن اهتمامه بجائزة الكرة الذهبية تراجع خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد انتهاء حقبة المنافسة الاستثنائية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأضاف: "منذ حقبة ميسي وكريستيانو، لم أعد أهتم كثيرًا بهذه الجائزة. الآن، لا يوجد لاعب واحد فقط يتفوق بوضوح على الجميع، الأمر اختلف تمامًا".

وتشهد جائزة الكرة الذهبية منافسة قوية في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود هيمنة واضحة للاعب واحد على الجائزة كما كان الحال خلال فترة ميسي ورونالدو، وهو ما جعل سباق التتويج محل نقاش واسع بين اللاعبين والجماهير والنقاد.

برشلونة منتخب فرنسا السابق جائزة الكرة الذهبية كيليان مبابي ب مبابي

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