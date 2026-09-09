رئيس المصرية للمطارات: خطة شاملة لتطوير المطارات وتحسين تجربة المسافر

أكد الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن الدولة تنفذ خطة شاملة لتطوير المطارات المصرية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستويات الأمن والسلامة، ودعم حركة السياحة والطيران.

وقال النشار، خلال تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز”، أن تطوير مطار العلمين أسهم في رفع كفاءته واستقبال رحلات دولية، مشيرًا إلى أن زيادة الرحلات إلى الساحل الشمالي قد تساعد في تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي على مدار العام.

وأشار إلى استمرار أعمال التطوير في مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وسفنكس، إلى جانب تطوير منطقة البالون بالأقصر. كما لفت إلى افتتاح مبنى ركاب جديد بمطار الإسكندرية، رفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 5 ملايين راكب سنويًا.

تجربة سفر أفضل

وتابع أن مشروعات التطوير تستهدف في النهاية تقديم تجربة سفر أفضل، وتقليل التكدس، وتعزيز تنافسية المطارات المصرية ودعم الاقتصاد والسياحة.