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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحضور كبار المسؤولين.. سفارة الصين بالبحرين تحتفل بالذكرى الـ77 لتأسيس الجمهورية الشعبية

سفارة الصين بالبحرين تحتفل بالذكرى الـ77 لتأسيس الجمهورية الشعبية
سفارة الصين بالبحرين تحتفل بالذكرى الـ77 لتأسيس الجمهورية الشعبية
القسم الخارجي

احتفلت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، الأربعاء، بالذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، خلال حفل استقبال شهد حضور عدد من كبار المسؤولين البحرينيين والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، في مناسبة عكست عمق العلاقات المتنامية بين المنامة وبكين.

وشهد الحفل حضور رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، ومدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية.

وأكد سفير الصين لدى البحرين ني روتشي أن العلاقات البحرينية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، مستندة إلى ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية شاملة وثقة سياسية متبادلة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

وقال السفير الصيني إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع البحرين، وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، معربًا عن تطلع بكين إلى الدفع بالعلاقات الثنائية نحو مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الاحتفالية في وقت تشهد فيه العلاقات بين البحرين والصين توسعًا في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي، في ظل حرص الجانبين على تعزيز التواصل وتطوير الشراكة الثنائية.

كما يعكس الحضور الرسمي والدبلوماسي الواسع للمناسبة مستوى الاهتمام بالعلاقات بين البلدين، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوسيع مجالات العمل المشترك.

وتكتسب الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أهمية خاصة باعتبارها مناسبة وطنية تستعرض خلالها الصين مسيرة تطورها، فيما تمثل الاحتفالات التي تنظمها السفارات الصينية حول العالم فرصة لتعزيز التواصل مع الدول المضيفة وتسليط الضوء على العلاقات الثنائية.

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