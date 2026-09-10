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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف قاسم: مشاكل الأهلي شغل مدرب.. ولا بصمة للثنائي الأجنبي

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

انتقد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أداء الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يعاني من عدة مشاكل فنية داخل الملعب، مشيرًا إلى أن علاجها مسؤولية الجهاز الفني.

وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "كل المشاكل اللي بيعاني منها الأهلي في الملعب دي شغل مدرب، الأهلي عنده ضخامة في اللاعبين وعدد كبير من العناصر المميزة".

وأضاف: "حتى الآن مفيش بصمة واضحة للثنائي الأجنبي منصف بقرار وسفيان بن جديدة في الخط الأمامي للأهلي، والتأثير الإيجابي مش واضح، عكس زيزو وبن شرقي، اللي تأثيرهم الإيجابي ظهر مع الفريق، لكن منصف وبن جديدة لسه مفيش أي تأثير إيجابي واضح".

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الأهلي يعاني من أزمة في اختراق دفاعات المنافسين، رغم امتلاكه عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين، قائلًا: "الأهلي في ظل عدد اللاعبين الجيدين اللي عنده، إلا إنه بيعاني من عدم القدرة على الاختراق في ظل تكتلات دفاعات الخصوم، والأحمر يفتقد الحلول".

وأشار أشرف قاسم إلى ضرورة وجود توازن بين الشقين الهجومي والدفاعي، خاصة بالنسبة للفرق الكبيرة التي تعتمد على الضغط الهجومي، قائلًا: "الفرق الكبيرة اللي بتلعب بضغط هجومي لازم يكون عندها تأمين دفاعي، وده مش متواجد في الأهلي حتى الآن".

وشدد أشرف قاسم على أن امتلاك الأهلي لعدد كبير من اللاعبين المميزين لا يعني بالضرورة ظهور الفريق بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن الدور الأكبر يقع على الجهاز الفني في إيجاد الحلول المناسبة واستغلال إمكانيات العناصر الموجودة داخل الفريق.

أشرف قاسم الزمالك الأهلي مدحت شلبي

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