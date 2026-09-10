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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10-9-2026 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
رباب الهواري

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، إقامة مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات، وسط منافسات مرتقبة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإماراتي والدوري القطري.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفي مقدمتها مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام بودو جليمت، بالإضافة إلى مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد صباح الأذربيجاني، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة القارية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

تبدأ منافسات اليوم الأوروبي في السابعة و45 دقيقة مساءً، حيث يلتقي فنربخشة التركي مع روما الإيطالي، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق انطلاقة قوية، وتذاع عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 1».

وفي التوقيت نفسه، يستضيف آيندهوفن الهولندي نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، وتنقل المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 2».

وفي العاشرة مساءً، يخوض بايرن ميونخ مواجهة قوية أمام بودو جليمت، وتذاع المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 2».

كما يلتقي كومو الإيطالي مع لايبزيج الألماني في العاشرة مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 3».

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره صباح الأذربيجاني في العاشرة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 1».

وفي الموعد ذاته، يواجه سلافيا براج التشيكي فريق لانس الفرنسي، عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 4».

مباريات قوية في الدوري الإماراتي

تتواصل منافسات كرة القدم العربية بإقامة ثلاث مواجهات في الدوري الإماراتي، حيث يلتقي الجزيرة مع النصر في الرابعة و40 دقيقة مساءً، وهو التوقيت نفسه لمباراة يونايتد أمام شباب الأهلي.

وتختتم مواجهات اليوم في الدوري الإماراتي بمباراة العين أمام الوصل، والمقرر انطلاقها في السابعة و15 دقيقة مساءً.

مواجهات مرتقبة في الدوري القطري

وفي الدوري القطري، يلتقي الشمال مع الوكرة في الخامسة مساءً، بينما يواجه السيلية نظيره السد في السابعة و15 دقيقة مساءً، في واحدة من أبرز مباريات اليوم بالمسابقة.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع انطلاق منافسات جديدة على المستوى الأوروبي، إلى جانب المواجهات العربية التي تشهد منافسة قوية بين الأندية لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط.


 

دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ مانشيستر يونايتد اخبار الرياضة

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