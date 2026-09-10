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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 55 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في اليوم العاشر والحادي عشر من أيام المرحلة الأولى من "الموجة الـ٣٠" ، عن إزالة ٥٥ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت فداناً و ١٢ سهماً و ٢٧٤٠ متراً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم إزالة ٣٨ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة ١٧ قيراطاً و ٥ سهماً و ٢٠٣٩ متراً ولاية "ري " ، بمراكز (الزقازيق - ههيا - الحسينية - فاقوس - كفرصقر- أبو حماد - أولاد صقر - منيا القمح ) وإزالة ١٠ حالات تعدي على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة ٥ قيراطاً ، بمراكز (بلبيس - منيا القمح - فاقوس - أولاد صقر - ديرب نجم ).

كما أسفرت الحملة عن إزالة ٧ حالات تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية ، بمساحة ٧٠١  متراً و ٢ قيراطاً و ٧ سهماً .

أكد المحافظ أنه تم ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

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