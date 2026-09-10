سوزوكي بالينو المحدثة تظهر لأول مرة

كشفت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي بالينو المحدثة، وتنتمي بالينو لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتظهر حاليا في ثالث تحديث تحصل عليه السيارة منذ ظهور الجيل الحالي عام 2015.

سيارة سوزوكي بالينو الجديدة

محرك سوزوكي بالينو الجديدة

تحصل سيارة سوزوكي بالينو المحدثة علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، وهو المحرك المستخدم أيضاً في سوزوكي سويفت وديزاير، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات سوزوكي بالينو الجديدة

زودت سيارة سوزوكي بالينو الجديد بالعديد من المميزات من ضمنها، صداد أمامي معاد التصميم، وبها شبك أكبر يتضمن شرائح كروم أفقية وتصميم جديد، وبها فتحات جانبية وهمية وأجزاء سوداء في الصداد، وتم تغيير موقع شعار سوزوكي في المقدمة.

سيارة سوزوكي بالينو الجديدة

وبقي التصميم الجانبي لسيارة سوزوكي بالينو المحدثة دون تغييرات كبيرة، ولكن تم إضافة فتحات زخرفية على الرفارف الأمامية وهوائي بتصميم زعنفة القرش، إلى جانب لون أخضر جديد، واحتفظ الجزء الخلفي بتصميمه السابق، بما في ذلك امتدادات المصابيح الخلفية على باب الصندوق، وبها لمسات من الكروم .

بالاضافة إلي ان سيارة سوزوكي بالينو الجديدة بها، حافظت على تصميم لوحة القيادة، وبها شاشة وسطية مقاس 9 بوصه، وبها مقاعد مهواة مع أجزاء من الجلد الصناعي، وشاحن لاسلكي مبرد للهواتف الذكية، ونظام صوتي جديد من كلاريون يضم ست سماعات، فتحات تكييف، ومنافذ USB إضافية للركاب في الخلف، وبها ست وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد الانطلاق على المرتفعات، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبها مثبت سرعة متكيف، ومساعد الحفاظ على المسار .

تاريخ شركة سوزوكي في صناعة السيارات

تأسست شركة سوزوكي في مارس من عام 1920 على يد ميشيو سوزوكي في قرية هاماماتسو اليابانية، بعد أن بدأت أعمالها الأولى في تصنيع الأنوال الآلية عام 1909.

سيارة سوزوكي بالينو الجديدة

وحققت الشركة نجاح كبير في تصدير آلات النسيج وسجلت عشرات براءة الاختراع خلال العقود الأولى، وتحولت إلى الدراجات النارية بعد الحرب العالمية الثانية أدت أزمة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى توقف الطلب على النسيج، مما دفع الشركة للتفكير في وسائل نقل اقتصادية.

أنتجت سوزوكي أول دراجة نارية ناجحة لها بمحرك مساعد تحمل اسم "باور فري" في عام 1952، لتضع حجر الأساس لقطاع النقل الخفيف، ودخول عالم السيارات عام 1955 وأطلقت الشركة أول سيارة ركاب صغيرة لها، وهي سيارة "سوزولايت" في عام 1955.