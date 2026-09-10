أسعار ومواصفات كي جي ام XLV موديل 2026 في السعودية

تواصل كي جي ام حضورها في السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها XLV موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك بنزين بقوة 128 حصانًا

تعتمد كي جي ام XLV موديل 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات وبسعة 1.6 لتر، ويولد قوة تصل إلى 128 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام دفع أمامي .FWD

كي جي ام XLV 2026

تجهيزات كي جي ام XLV

تضم مقصورة كي جي ام XLV مجموعة من التجهيزات الأساسية، من بينها عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، إلى جانب شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 8 بوصات، وتدعم الشاشة الاتصال عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يتيح تشغيل التطبيقات والوظائف المتوافقة من الهواتف الذكية، كما تحصل السيارة على مكيف هواء، إلى جانب نوافذ كهربائية.

كي جي ام XLV 2026

وتأتي XLV 2026 بوسائد هوائية أمامية مخصصة للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب مجموعة من أنظمة التحكم والمساعدة التي تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، كما تتضمن التجهيزات مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، إلى جانب نظام تثبيت السرعة، وحساسات ركن وكاميرا.

كي جي ام XLV 2026

أبعاد كي جي ام XLV

تبلغ أبعاد كي جي ام XLV موديل 2026 نحو 4,480 ملم للطول، بينما يصل عرضها إلى 1,810 ملم وارتفاعها إلى 1,646 ملم، وتأتي السيارة بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2,600 ملم، في حين يصل وزنها من دون ركاب إلى 1,318 كيلوجرامًا.

سعر كي جي ام XLV 2026 في السعودية

تتراوح أسعار كي جي ام XLV موديل 2026 في السوق السعودي بين 79,684 ريالًا و84,944 ريالًا.