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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أكبر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد أعلى سعر دولار  استقرارًا أمام الجنيه في أول تعاملات صباح اليوم الجمعة 11-9-2026 على مستوي البنوك المصرية.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

جاء متوسط سعر الدولار وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك

ووصل ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.89 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيها للشراء و 51.35 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، نكست، بيت التمويل الكويتي،التعمير والاسكان، البركة، كريدي أجريكول".

سعر الدولار اليوم

الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 51.27 جنيها للشراء و 51.37 جنيها للبيع في بنوك " مصر ، الأهلي المصري، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، التجاري الدوليCIB".

سعر الدولار

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب.

البنك المركزي

سحب سيولة

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات قدمتها البنوك المصرية لسحب سيولة بقيمة 136.86 مليار جنيه خلال عطاء أجراه اليوم الثلاثاء 8-9-2026؛ لمدة أسبوع.

يأتي اعلان البنك المركزي المصري ضمن عمليات طرح الودائع ذات العائد الثابت والمعروفة إعلاميا بـ" إجراءات سحب السيولة".

وكشف البنك المركزي المصري عن وصول طلبات سحب السيولة إلي 9 طلبات مقدمة من بنوك حكومية وخاصة بقيمة 347.087 مليار جنيه .

ووصل معدل الفائدة المقبولة للطرح 19.5%%  من أصل 136.86 ملار جنيه مستهدفة.

ومن المقرر أن ينتهي استحقاق ذلك العطاء الأسبوع المقبل.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار الآن

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