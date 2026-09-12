محافظ القليوبية يذلل عقبات إدخال 4 مدارس جديدة الخدمة بالخانكة لاستيعاب 4200 تلميذ

نجح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في تذليل كافة المعوقات والإسراع في استكمال إجراءات إدخال المرافق وتجهيزات التشغيل لعدد 4 مدارس جديدة بمركز ومدينة الخانكة، لتدخل المدارس الخدمة غدًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026-2027 وذلك في إنجاز جديد لدعم المنظومة التعليمية بمحافظة القليوبية.



ويأتي ذلك تنفيذًا لإصرار المحافظ على دخول المدارس الأربع الخدمة هذا العام، وعدم تأجيل الاستفادة منها، خاصة في ظل دورها الكبير في مواجهة الكثافات الطلابية المرتفعة وتوفير أماكن تعليمية جديدة لأبناء مركز ومدينة الخانكة.



وكان المحافظ قد وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتشغيل المدارس، بالتوازي مع توفير الفرش والأثاث المدرسي، مع استمرار التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وكافة الجهات المعنية، حتى أصبحت المدارس جاهزة بالكامل لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.



وتضم المدارس التي تدخل الخدمة غدًا: مدرسة سندوة الابتدائية، ومدرسة الشيخ عبد المقصود بسندوة، ومدرسة الجبل الأصفر للتعليم الأساسي، ومدرسة منشية الجبل الأصفر الابتدائية.



وتستهدف المدارس الأربع استيعاب نحو 4200 تلميذ، بالإضافة إلى 4 قاعات لرياض الأطفال تستوعب نحو 180 طفلًا، بما يسهم بصورة مباشرة في إعادة توزيع الطلاب وتخفيف الكثافات داخل المدارس القائمة.



وتستوعب مدرسة سندوة الابتدائية 884 طالبًا، ومدرسة الشيخ عبد المقصود بسندوة 566 طالبًا، ومدرسة منشية الجبل الأصفر الابتدائية نحو 2140 طالبًا، بينما تستوعب مدرسة الجبل الأصفر للتعليم الأساسي 918 طالبًا.



وأكد محافظ القليوبية أن دخول المدارس الأربع الخدمة مع أول يوم دراسي يمثل خطوة مهمة في خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتشغيل المدارس الجديدة، مشددًا على أن توفير أماكن تعليمية مناسبة وتقليل الكثافات داخل الفصول يأتيان في مقدمة أولويات المحافظة.



كما وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بسرعة تعريف المواطنين وأولياء الأمور بالمدارس الجديدة، وإتاحة الاستفادة منها للطلاب الراغبين في الالتحاق بها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الطاقة الاستيعابية التي أضافتها المدارس الجديدة.



وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على استمرار المتابعة الميدانية للمدارس خلال الفترة المقبلة، والتأكد من انتظام العملية التعليمية وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء القليوبية.



ويأتي دخول المدارس الأربع الخدمة غدًا ليعكس حرص محافظة القليوبية على تحويل الخطط والمشروعات التعليمية إلى واقع ملموس يستفيد منه المواطن مباشرة، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.