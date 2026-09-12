«ضربة رقابية».. تموين الغربية يضبط مصنعًا مخالفًا لتصنيع وتعبئة زيوت السيارات

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصناعية والتجارية، والتصدي لمحاولات الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المستهلكين.

توجيهات محافظ الغربية

وبناءً على معلومات وردت إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، تم تشكيل حملة مكبرة تمكنت من ضبط مصنع يمارس نشاط تصنيع وتعبئة زيوت السيارات بالمخالفة للترخيص، مع تداول زيوت غير مدون عليها بيانات ودون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملة عن ضبط تنك يحتوي على 5 أطنان من زيوت السيارات مجهولة المصدر، إلى جانب كميات أخرى من الزيوت المعبأة، بإجمالي مضبوطات بلغ 10.4 طن، فضلًا عن 4 آلاف كرتونة وجركن فارغ و1000 استيكر تستخدم في التعبئة والتغليف وتحمل علامة تجارية غير مسجلة.

ردع مخالفين

وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية على المنشآت الصناعية والتجارية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية.