قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يكتسح رايو فايكانو برباعية في الدوري الإسباني
والد أنغام يُغادر المستشفى ويعود لمنزله بعد وعكة صحية استدعت 3 أيام بالعناية المركزة | خاص
عمرو الجزار يُسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي .. ووكيل أعماله يكشف آخر التطورات
نقيب الأطباء يُطالب بوقف قبول طلاب الطب بنسبة 50% ويقترح حلولًا للدفعات الحالية
حديث عفوي بين الرئيس السيسي وبوتين على هامش «بريكس» .. وتعليق قوي من أحمد موسى | فيديو
بروتوكول تعاون بين «المصرية للمطارات» وأكاديمية مصر للطيران للتدريب .. صور
اليوم .. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026
«تقاطيعي مسمسمة زيها».. خالد الصاوي يتغزّل فى شقيقته ويكشف مدى التشابه بينهما | شاهد
تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد
نقيب الأطباء: طلاب كليات الطب الخاصة بلا مستشفيات مُهدّدون بالتشرّد
برلماني: التعامل بالعملات المحلية في «بريكس» يخفف الضغط على الدولار
أرسنال يهزم سندرلاند بثنائية في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026: إعادة ترتيب أفكارك

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج الميزان بشخصيته الهادئة وحبه للتوازن والاستقرار، كما يعرف بقدرته على التعامل مع الآخرين بذكاء ولباقة، ويميل دائمًا إلى البحث عن السلام النفسي والابتعاد عن التوتر والمشكلات.

وإليك توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026

 

لا تحكم على يومك بأكمله من خلال بدايته البطيئة. ففي وقت لاحق من الصباح، قد تساعدك خطط السفر، أو نصيحة من شخص ذي خبرة، أو محادثة مفيدة على إعادة ترتيب أفكارك. إذا كانت لديك مهام أو استمارات أو زيارة، فسيكون النصف الثاني من يومك أكثر سلاسة من النصف الأول. يضفي وجود الزهرة في بيتك الأول سحرًا خاصًا ويساعدك على التعامل مع الناس بلباقة دون إسهاب في الشرح.

توقعات برج الميزان صحيا

إذا كنت تعاني من حساسية في المعدة، فالتزم بتناول طعام طازج وبسيط واشرب كمية كافية من الماء. يُفضّل في وقت لاحق من اليوم الراحة في المنزل، أو القيام بنزهة خفيفة، أو قضاء أمسية هادئة بدلاً من الخروج مرة أخرى.

توقعات برج الميزان عاطفيا

إذا كنتَ على علاقة، فتحدث بوضوح بدلاً من اختبار مشاعر الطرف الآخر بتلميحات غير مباشرة. قد يشعر الآباء بالسرور لجهود أطفالهم وثقتهم بأنفسهم ومزاجهم الجيد اليوم. من المرجح أن يستجيب الزوج أو الشريك بشكل إيجابي عندما تُبقي نبرة صوتك خفيفة وداعمة. دع المودة تظهر من خلال الاهتمام والاتساق بدلاً من الخطابات العاطفية المطولة.

برج الميزان اليوم مهنيا

قد لا يكون يوم العمل هذا حافلاً بالأحداث، ولكنه قد يكون مثمراً إذا ركزت على التعاون. فمناقشات الفريق، والتواصل مع العملاء، ورسائل المتابعة قد تكون أكثر أهمية من العمل الفردي. إذا كان دورك يتضمن التعامل مع الجمهور، أو التدريس، أو تقديم المشورة، أو الاستشارات، أو التصميم، أو التفاوض، فقد يستجيب الناس بشكل أفضل عندما تحافظ على هدوئك ولباقة تعاملك.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

تبدو الأمور المالية قابلة للإدارة، مع أن الإنفاق قد يميل نحو الراحة والنزهات والطعام والهدايا أو الكماليات المنزلية. استمتع بوقتك، ولكن تذكر الاعتدال. إذا كنت تدفع اشتراكات عائلية، فإن تقسيم التكاليف أو وضع ميزانية صغيرة مسبقًا قد يجنبك المشاكل لاحقًا.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

امام عاشور

بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

ترشيحاتنا

الأتوبيس الترددي

صنعت في مصر.. إدخال 20 أتوبيسًا كهربائيًا جديدًا بالمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي وعنصرًا رئيسيًا لتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية

انتظام الدراسة في المدارس

6 إجراءات عاجلة لاستعادة الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس.. تربوي يشرح تفاصيلها

بالصور

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد