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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من مدارس الغربية ويتابع انتظام الطلاب وسير العملية التعليمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
الغربية أحمد علي

 تفقد  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، عددًا من مدارس محافظة الغربية، للاطمئنان على جاهزية المدارس خلال استقبال الطلاب، وانتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية.

توجيهات التربية والتعليم 

وجاء ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026/2027 م .

وخلال جولته بمحافظة الغربية، حرص السيد الوزير على متابعة انتظام اليوم الدراسي داخل مدرسة قطور الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قطور التعليمية، كما تفقد مدرستي السادات الابتدائية، والشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنات، التابعتين للإدارة التعليمية ذاتها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال زيارته للمدارس الثلاثة، تفقد السيد الوزير الفصول الدراسية، واطمأن على جاهزيتها لاستيعاب واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، وناقش عددًا من الموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية وتطبيق المناهج الدراسية الجديدة.

متابعة انتظام الدراسة 

كما حرص السيد الوزير على إجراء حوار مع عدد من الطلاب، مؤكدًا أهمية متابعة تطبيق تدريس المناهج داخل الفصول بصورة تفاعلية لتحقيق الاستفادة القصوى للطالب، والوقوف على أي تحديات قد تواجه المعلمين أو الطلاب، والعمل على معالجتها.

تحسين خدمات المواطنين 

وتابع السيد الوزير كذلك موقف انتظام الطلاب في الدراسة، مؤكدًا أهمية الحضور والمواظبة، وضرورة أن تكون التقييمات داخل المدرسة جادة ومرتبطة بمستوى الطالب الحقيقي، بما يعزز من التزام الطلاب بالحضور والاستفادة من العملية التعليمية.

حل مشكلات الطلاب والطالبات 

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية متابعة مستوى الطلاب بصورة مستمرة، وعدم الاكتفاء بانتظام الحضور، مع ضرورة أن يحرص المعلمون على الوقوف على المستوى الفعلي للطلاب ودعمهم وفقًا لاحتياجاتهم التعليمية.

واطمأن الوزير كذلك على انتظام توزيع الكتب الدراسية، وموقف وصول الكتب إلى المدارس ومنها إلى الطلاب، كما حرص على متابعة مختلف الأنشطة المقدمة للطلاب داخل المدارس، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، وإنما تسهم كذلك في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته.

انتظام اليوم الدراسي 

وأشاد وزير التربية والتعليم بانتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي، وبجهود إدارات المدارس والمعلمين في الاستعداد للعام الجديد، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مستوى الأداء واستمرارية المتابعة الميدانية من جانب المديريات والإدارات التعليمية، ورصد أي تحديات تواجه العملية التعليمية والتعامل معها بصورة فورية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان انتظام الدراسة وتحسين جودة الأداء داخل المدارس.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي ختام جولته التفقدية بمدارس محافظة الغربية، التقى السيد الوزير بعدد من أولياء الأمور، حيث أشادوا بانتظام العملية التعليمية في يومها الأول، كما استمع لآرائهم حول المناهج الدراسية.

اخبار محافظة الغربية جولة وزير التعليم مدارس قطور الطلاب والطالبات

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