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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أرباح العربية للأدوية تتخطي ربع مليار جنيه خلال 2025-2026

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

كشفت المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 16%  خلال العام المالي الماضي 2025-2026 على أساس سنوي.

وقالت شركة العربية للأدوية، إنها سجلت صافي ربح بلغ 264.71 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، مقابل أرباح بلغت 227.86 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن 2024-2025.

وارتفعت مبيعات الشركة العربية للأدوية خلال العام المالي لتصل إلى 1.37 مليار جنيه، مقابل 1.12 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

مؤشرات سنوية

وحققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 196.37 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل 164.67 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل 821.41 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.

تأسيس شركة العربية للأدوية

تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وأنشئ خط تصنيع الإيروسولات فيها أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون، ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006؛ أُنشئ خط إنتاج جديد ونقلت تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.

- وتمتلك الشركة 7 مناطق إنتاجية، وتنتج ما يقرب من 40 مليون وحدة دواء سنويا، تنتج حاليًا أكثر من 130 منتجًا صيدلانيًا تغطي 40 مجموعة من الأدوية.

أسهم شركة العربية للأدوية 

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك  60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.

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