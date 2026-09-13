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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: قمة البريكس تمنح الدولة المصرية فرصة لعرض رؤيتها أمام الأطراف الدولية

الدكتور هيثم عمران..
الدكتور هيثم عمران..
محمود زيدان

أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، مشيرًا إلى نشاط الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من الملفات، سواء الإقليمية أو المرتبطة بالأمن القومي المصري بمفهومه الأوسع.

وأوضح عمران، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الدبلوماسية الرئاسية تمثل أهمية كبيرة في شرح وجهة نظر مصر وطرح المقاربة المصرية في التعامل مع أزمات المنطقة، إلى جانب توظيف التكتلات الدولية في دعم المواقف المصرية.

وأشار إلى أن وجود روسيا والصين، وهما عضوان في مجلس الأمن، ضمن تجمع البريكس، يمنح مصر فرصة لشرح رؤيتها واستقطاب مواقف داعمة للحلول السلمية، خاصة في ظل تراجع الثقة لدى كثير من الدول في فاعلية الدور الأمريكي في إنهاء الأزمات.

وأضاف أن الصين نجحت في تقديم نفسها باعتبارها طرفًا قادرًا على الإسهام في تحقيق الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى دورها في إتمام المصالحة بين السعودية وإيران، وهو ما عزز من حضورها كلاعب يسعى إلى دعم الاستقرار بالتوازي مع مشروعات التنمية الاقتصادية.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن قمة البريكس تمنح الدولة المصرية فرصة لعرض رؤيتها أمام الأطراف الدولية، في ظل تنامي إدراك المجتمع الدولي لأهمية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد أن توظيف علاقات مصر داخل تجمع البريكس يمكن أن يدعم تحركاتها في المنابر الدولية المختلفة، ومنها الأمم المتحدة، فضلًا عن المساهمة في حث أطراف الصراع على إنهاء الخلافات، بما يعزز الوضع الجيوسياسي والجيوستراتيجي لمصر ويكرس دورها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار عمران إلى أن مشاهد الحفاوة والاستقبال التي حظيت بها مصر خلال قمة البريكس تعكس، بحسب رؤيته، أهمية ومركزية الدور المصري، ومدى احترام العالم للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وإدراك أهمية مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

الدكتور هيثم عمران أستاذ العلوم السياسية أخبار توك شو تقارير ومتابعات مصر بريكس

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