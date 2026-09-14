«لا للبلاستيك».. دهب تجمع الأطفال والمجتمع المدني في فعالية لحماية البيئة

نظّم مجلس مدينة دهب، اليوم، فعالية توعوية ومجتمعية لتعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الأطفال والمواطنين على تبنّي السلوكيات الإيجابية للحفاظ على الطبيعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، واستكمالًا لجهود مبادرة «لا للبلاستيك».

وشهدت الفعالية مشاركة مجتمعية واسعة، بقيادة رئيس مدينة دهب، وبحضور النائب موسى فراج، والشيخ سويلم، وعدد من المشايخ، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة فاعلة من أكاديمية نجوم دهب وجمعية حماية البحر الأحمر.

واستهدفت الفعالية نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى الأطفال، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في حماية الطبيعة والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دهب، بما يعزز الوعي البيئي لدى الأجيال الجديدة.

وخلال الفعالية، جرى توزيع تيشيرتات على الأطفال، مقدمة من مشتل أوكسجين ومكتب تويست، تشجيعًا لهم على المشاركة في الأنشطة والمبادرات البيئية، وتعزيزًا لقيم المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة.

وأكدت الفعالية أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأهالي، من أجل نشر السلوكيات البيئية الإيجابية، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الطبيعة والمقومات البيئية والسياحية التي تتميز بها مدينة دهب. .