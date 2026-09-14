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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يعلن التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب أمانات 6 محافظات

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب مستقبل وطن التشكيلات التنظيمية الجديدة لهيئات مكاتب أمانات عدد من المحافظات، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز العمل التنظيمي والحزبي على مستوى المحافظات، بما يدعم التواصل مع المواطنين ومتابعة الملفات والقضايا المختلفة.

وشملت التشكيلات الجديدة 6 أمانات بمحافظات: الشرقية، وأسوان، والقليوبية، والفيوم، وقنا، وجنوب سيناء، حيث جرى تحديد رؤساء الأمانات الجديدة، في خطوة تستهدف دعم الهياكل التنظيمية للحزب خلال الفترة المقبلة.

وجاءت التشكيلات المعلنة على النحو التالي:

تشكيل أمانة محافظة الشرقية
تولى الدكتور ممدوح غراب رئاسة أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية.

تشكيل أمانة محافظة قنا
تولى النائب محمد عبد الفتاح آدم رئاسة أمانة الحزب بمحافظة قنا.

تشكيل أمانة محافظة جنوب سيناء
تولى النائب مجدي بيومي رئاسة أمانة الحزب بمحافظة جنوب سيناء.

تشكيل أمانة محافظة أسوان
تولى مجدي الدين حسيبو رئاسة أمانة الحزب بمحافظة أسوان.

تشكيل أمانة محافظة القليوبية
تولى مصطفى الكمار رئاسة أمانة الحزب بمحافظة القليوبية.

تشكيل أمانة محافظة الفيوم
تولى النائب عبد القادر الجارحي رئاسة أمانة الحزب بمحافظة الفيوم.

وتأتي التشكيلات الجديدة ضمن التحركات التنظيمية التي يشهدها حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظات، التي تستهدف دعم العمل الداخلي للأمانات وتعزيز دورها في تنفيذ خطط الحزب والتواصل المستمر مع المواطنين، إلى جانب متابعة الملفات والقضايا ذات الأولوية داخل كل محافظة.

ومن المنتظر أن تشهد الأمانات الجديدة خلال الفترة المقبلة استكمال تشكيلاتها الداخلية وتحديد المهام التنظيمية، بما يسهم في دفع العمل الحزبي على مستوى المراكز والأقسام والوحدات الحزبية التابعة لكل محافظة.

مستقبل وطن التشكيلات التنظيمية المحافظات جنوب سيناء

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